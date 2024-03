Esce in digitale venerdì 8 marzo ‘Perdonare te’, nuovo inedito di Jeson che racconta un amore fatto di fiducia, fedeltà e capacità di perdonare.

Da venerdì 8 marzo è disponibile in digitale Perdonare te (Epic Records/Sony Music Italy), nuovo singolo del cantautore urban Jeson. Dopo l’EP ‘Fuori da un oblò’ e i recenti singoli Hallelujah e La cura sbagliata, l’artista conferma il suo sound internazionale, tra contaminazioni e ricerca. E con questa nuova canzone racconta un’idea di amore che mette al centro le fragilità, parlando di fedeltà, fiducia e perdono.

Jeson torna, così, a raccontarsi in prima persona, spiegando come spesso sia l’energia che lega due persone a vincere su ogni tipo di difficoltà che può nascere all’interno di una relazione. Ed è proprio attraverso il “noi” che Jeson riesce a parlare di sé e ad affrontare le proprie debolezze. “Ho scelto l’8 Marzo come data di uscita perché essendo un brano estremamente romantico non potevo non considerare questo giorno come l’occasione perfetta”. Così Jeson sui profili social.

“Spero di superare ancora le vostre aspettative e di poterla cantare insieme a squarciagola”, conclude. Perdonare te è il nuovo capitolo del percorso musicale di Jeson, pezzo con cui continua il suo racconto artistico iniziato con Il Mio Posto (7 aprile 2023), primo singolo pubblicato per Sony Music Italy.

Jeson è, inoltre, reduce dalla collaborazione con Marco Mengoni, che lo ha scelto come featuring per il brano Lasciami indietro, incluso nel progetto ‘Materia Prisma’.

