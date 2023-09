Si intitola ‘La Cura Sbagliata’ il nuovo singolo di Jeson, in uscita venerdì 22 settembre e che affronta il tema della salute mentale.

Esce venerdì 22 settembre su tutte le piattaforme digitali La cura sbagliata (Epic Records/Sony Music Italy), il nuovo singolo di Jeson. La cura sbagliata, prodotto da MDM, è un brano che affronta un tema importante, quello della salute mentale, raccontato in prima persona dall’artista, che sottolinea anche il valore dell’amore e della condivisione nella vita di ciascuno.

«La cura sbagliata descrive il lungo periodo di terapia che ho affrontato. – dice Jeson – Ho deciso di interrompere un percorso durato mesi, nonostante avessi ancora un po’ di problemi da risolvere con me stesso, continuando ad assumere psicofarmaci solo per evitare il rischio di avere ricadute. Una medicina non risolve nulla senza una terapia, un dialogo, un lavoro su sé stessi, eppure la paura di fare un passo indietro è tanta. Da qui viene il titolo, La Cura Sbagliata. In questo brano ho voluto spiegare quanto l’amore può essere potente nella vita di una persona. Talvolta è tanto forte da riuscire a sostituire ogni farmaco. Sarò mai in grado di sentire l’effetto che ha su di me avere vicino qualcuno a cui tengo? Abbandonare quelle che sono ormai solo abitudini?».

Un nuovo capitolo del percorso musicale di Jeson, che continua il suo racconto artistico iniziato con Il Mio Posto (7 aprile 2023), primo singolo pubblicato per Epic Records/Sony Music Italy, intenso e d’ispirazione gospel, seguito da Hallelujah (16 giugno 2023), caratterizzato da un testo sincero e vivido, in cui emerge con forza il carattere introspettivo dei lavori di Jeson. L’artista, inoltre, è reduce dalla collaborazione con Marco Mengoni, che lo ha scelto come featuring per il brano Lasciami indietro, incluso nel progetto Materia Prisma.