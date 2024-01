Il rapper multiplatino Jack Harlow torna al primo posto della classifica americana con il singolo ‘Lovin On Me’, già in vetta nello scorso dicembre.

È di nuovo di Jack Harlow – rapper, attore e imprenditore – il primo posto della Billboard Hot 100 americana. Il suo ultimo singolo Lovin On Me conquista, infatti, per la seconda volta il numero 1 avendo già conquistato la posizione di vertice all’inizio di dicembre 2023. Il brano ha debuttato al numero 1 della classifica Spotify nel Regno Unito e ha rapidamente conquistato la vetta delle charts.

‘Lovin On Me’ Artwork by Angie Reed Garner da Ufficio Stampa Warner Music

Non solo. Il successo della traccia si estende anche su TikTok, dove registra oltre 2 miliardi di visualizzazioni e ora, a due mesi dalla release, il singolo continua a mantenere la sua posizione di leadership nella prestigiosa classifica. Il rapper ha condiviso la sua gratitudine sui social media, ringraziando i fan con queste parole: “Grazie per avermi permesso di resettarmi quest’anno. Sono tornato in Kentucky e ho realizzato un album che non avrei potuto realizzare in viaggio”.

“Circondato dalla famiglia e dagli amici d’infanzia, questo è stato uno degli anni più felici della mia vita. Ma ora… inizia una nuova era”, promette l’artista. Ad accompagnare Lovin On Me è il videoclip ufficiale diretto da Aidan Cullen, che ha già superato i 42,5 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Jack Harlow è un talento eclettico che ha ricevuto sei nomination ai Grammy Awards. È noto per la sua abilità nel creare successi virali e ha già conquistato il numero 1 della Billboard Hot 100 con i singoli First Class (maggio 2022) e Industry Baby con Lil Nas X (ottobre 2021).

Foto da Ufficio Stampa