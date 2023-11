Il nuovo singolo di Jack Harlow, ‘Lovin on Me’, vola in classifica: debutta in vetta alla Spotify Chart in UK ed è virale su TikTok.

Dopo il featuring con Jung Kook nel brano 3D, Jack Harlow raccoglie i frutti del suo ultimo singolo, Lovin on me. Il nuovo brano, dopo essere diventato virale su TikTok, ha scalato subito le classifiche debuttando al n.1 della classifica Spotify in Uk e al n.5 in America.

Harlow ha dichiarato che il singolo è l’inizio di un nuovo capitolo della sua carriera. «Grazie per avermi permesso di resettare quest’anno. – ha scritto sui social media – Sono tornato in Kentucky e ho realizzato un album che non avrei potuto realizzare in viaggio. Circondato dalla famiglia e dagli amici d’infanzia, questo è stato uno degli anni più felici della mia vita. Ma ora… inizia una nuova era».

Il video di Lovin on me è diretto da Aidan Cullen.

Tutto su Jack Harlow

Originario di Louisville, KY, Jack Harlow vanta già sei nomination ai Grammy Award, due singoli al primo posto, quasi trenta certificazioni RIAA Platinum e oltre 10 miliardi di flussi di carriera fino ad oggi.

Harlow ha pubblicato nel dicembre 2020 il suo album di debutto Thats What They All Say, acclamato dalla critica e certificato disco di platino dalla RIAA, che ha raggiunto la vetta delle classifiche a livello mondiale. Whats Poppin, la sua prima hit mondiale, gli ha garantito la prima nomination ai Grammy come Best Rap Performance, insieme a una vasta gamma di altre nomination ai premi. A maggio 2022 pubblica il suo secondo album Come Home The Kids Miss You, trainato dal singolo certificato platino Nail Tech e a seguire dalla hit mondiale First Class, plurinominata ai Grammy, che ha fatto un debutto spettacolare in cima alla classifica Hot 100 di Billboard, segnando il suo primo singolo da solista al numero 1 e guadagnando anche il debutto streaming più alto in una settimana nel 2022.

Lo scorso Aprile (2023), Harlow ha pubblicato il suo terzo album Jackman, che i critici hanno elogiato come il suo lavoro più maturo e profondo.

Foto: Cian Moore