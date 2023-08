Esce il 25 agosto ‘Cracovia pt.4’, nuovo brano e nuovo capitolo della saga de Il Tre iniziata nel 2016. Il trailer.

Il Tre annuncia l’uscita di Cracovia pt.4, nuovo brano e quarto capitolo del percorso iniziato nel 2016 dal rapper classe 1997. L’annuncio è avvenuto a mezzo social con la pubblicazione di un trailer: la voce narrante è quella dell’attore Francesco Montanari.

«Le leggende nascono quando vengono compiute imprese straordinarie, che sono tramandate di generazione in generazione. – dice la voce nel trailer – Uomo, animale, treno, non importa. Quello che importa è che oggi come quattro anni fa la gente sappia che sta per risuccede ‘n gran casino. Ogni volta che mi colpiscono, ogni volta che mi danno per finito io rinasco dalle ceneri come una fottuta fenice. E voi mettetevi l’anima in pace. Andate a dire a tutti che mo so’ cazzi, la saga continua. Questa è Cracovia pt.4».

Dopo il successo di Cracovia pt.3 che ha raggiunto la certificazione Platino, esce quindi il 25 agosto Cracovia pt.4, il nuovo singolo. La street hit Cracovia pt.3 ha avuto subito un forte consenso, non solo perché ha mostrato le indiscusse abilità di rapper de il Tre ma anche perché ha generato una challenge virale che lo ha portato a sfidare chiunque sapesse fare di meglio a mostrarlo e ha macinato subito milioni di streaming e video.

Cracovia pt.4 continua questo percorso e il singolo è pensato quasi come un film e non come una canzone. Sia a livello di beat che dal punto di vista musicale è un pezzo da battaglia, dove – tra gli esercizi di stile, i giochi di parole e la velocità di parola – Il Tre finisce per prendersela con alcuni nemici. Tra termini ricercati, personaggi dei fumetti e dei cartoni animati, tra supereroi e storie, in un brano quasi fiabesco, nessun messaggio arriva per caso. Questo nuovo brano rappresenta la presentazione del suo nuovo album di inediti di prossima uscita.