Un nuovo singolo dal titolo ‘Silenzio’ che anticipa il prossimo album e le prime date del tour europeo ‘Sei nell’anima’: Gianna Nannini è ufficialmente tornata.

Gianna Nannini torna con il singolo Silenzio, disponibile dal 5 gennaio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Columbia Records/Sony Music Italy. Per il primo inedito a cinque anni dall’ultimo progetto discografico, Nannini sceglie un brano che rappresenta una profonda riflessione sulla fine di una relazione.

Il pianoforte che introduce la canzone si sviluppa in un crescendo ritmico che culmina nel ritornello, in cui emergono i sentimenti di solitudine e rimpianto. Quello che non ho / Ora lo so / Sei tu il mio silenzio, canta la rocker senese dando così il primo assaggio di un nuovo percorso artistico che porterà, nel corso del 2024, a un nuovo album, un film e un tour internazionale.

Grafica da Ufficio Stampa

L’album è previsto per la primavera, mentre il Sei nell’anima tour – European Leg avrà inizio il 25 novembre all’Hallenstadion di Zurigo, con tappe a Monaco, Firenze, Milano e Roma. Si tratta di alcune grandi anteprime europee, occasione per i fan di riabbracciare Gianna Nannini rivivendo insieme dal vivo la sua potente energia musicale.

Questi gli appuntamenti annunciati (calendario in aggiornamento):

25 novembre – Zurigo , Hallenstadion

, Hallenstadion 28 novembre – Monaco , Olympiahalle

, Olympiahalle 14 dicembre – Firenze , Nelson Mandela Forum

, Nelson Mandela Forum 17 dicembre – Milano , Mediolanum Forum

, Mediolanum Forum 21 dicembre – Roma, Palazzo dello Sport

La Presale Fan Club è disponibile a partire dalle ore 11 di mercoledì 10 gennaio, mentre la General Sale è attiva dalle ore 11 di venerdì 12 gennaio. Ulteriori informazioni disponibili sul sito di Friends & Partners.

Foto da Ufficio Stampa