Dal 5 gennaio è disponibile il nuovo singolo di Michele Bravi, ‘Per me sei importante’, che anticipa il nuovo album atteso entro il 2024.

Michele Bravi, tra gli artisti più apprezzati della sua generazione, inaugura il nuovo anno con il singolo Per Me Sei Importante, dal 5 gennaio in digitale, accompagnato dal visual ufficiale su YouTube. Il brano arriva dopo Odio, primo estratto dal prossimo album in studio dell’artista, la cui pubblicazione è prevista entro il 2024. Entrambi i brani riflettono la versatilità artistica di Michele e la sua capacità di esplorare emozioni complesse attraverso la musica.

Cover da Ufficio Stampa

A proposito di Per me sei importante, Bravi scrive: “Il secondo capitolo musicale del concept album inizia a leggere negli occhi dell’altro una vibrazione diversa. L’incontro tra due anime sottili che nascondono il desiderio di appartenersi in un luogo piccolo, lontano dal mondo”.

E ai fan, tramite il canale Telegram, aggiunge: “Spero davvero che questa canzone sia per voi una coccola.

Per ringraziarvi di amare la mia musica ogni giorno da sempre”.

Dopo la partecipazione alla 80ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia per il film Finalmente l’alba di Saverio Costanzo, nella sale dal 14 febbraio 2024 con 01 Distribution, Michele Bravi si prepara ora a rilasciare il suo atteso progetto musicale.

Foto di Isabella Sanfilippo da Ufficio Stampa