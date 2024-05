Dal 17 maggio è disponibile ‘Devota’, EP di debutto in sei tracce dell’artista pop Beatrice Quinta. Ce ne parla su Funweek.

Si intitola ‘Devota’ (Sony Music Italy) l’EP che segna il debutta dell’artista pop Beatrice Quinta. Disponibile da venerdì 17 maggio, il progetto discografico e visuale propone sei dall’approccio introspettivo che mostrano un lato inedito della cantautrice siciliana. “È stato l’iceberg di un percorso personale e di scoperta di me stessa”, così Quinta definisce il disco.

“Scrivere questo disco mi ha insegnato a essere sincera, che è una cosa che sto imparando a fare a poco a poco con me stessa”, prosegue Beatrice. “Quindi ho usato finalmente, di nuovo, la scrittura come terapia ed è stato bellissimo. Il pezzo a cui sono più legata è Pelle perché è super intimo e, per la prima volta, tra le tracce che pubblico non ho sovrastrutture. Sono io, con un pianoforte, le mie fragilità, le mie speranze e i miei bei traumi. Un po’ di tutto, diciamo”.

“E poi sono super affezionata a Pure le streghe perché lo trovo un modo catartico per sintetizzare i propri punti un po’ oscuri e delle cose della tua vita che non hai capito fino in fondo finché non le hai scritte. È come se fosse un po’ una revenge fantasy e per questo parlo di musica come terapia. Sono una vedova nera pronta a dare del filo da torcere a tutti poi magari nella vita quel tipo di spinta non ce l’hai. Scrivere come se fossi già la versione migliorata di me stessa mi ha aiutato tanto. Mi ha fatto lavorare su me stessa”.

La tracklist di ‘Devota’

Devota Pure le streghe 10 in un bagno Un altro tabù Fatima Pelle

