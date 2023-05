Si intitola ‘Disco Paradise’ ed esce il 25 maggio il singolo di Fedez in collaborazione con Annalisa e Articolo 31.

Si intitola Disco Paradise il nuovo singolo estivo di Fedez (il primo dell’era Warner), che sarà – come annunciato – in collaborazione con Annalisa e con gli Articolo 31. Un trio assolutamente inedito: è la prima volta infatti che Annalisa, Articolo 31 e Fedez si trovano a collaborare per lo stesso brano.

LEGGI ANCHE: ‘The Ferragnez – La serie’, Milano accoglie Chiara Ferragni e Fedez: «Preparatevi a risate e pianti»

Dalla nota stampa ufficiale, scopriamo che il pezzo si apre con lo stile inconfondibile di Fedez. Ovviamente nel ritornello entra la voce di Annalisa. Il contributo artistico degli Articolo 31 con il loro sound conferisce rotondità alla traccia che spazia da sonorità hip-hop old school al miglior pop radiofonico.

Il brano consolida il sodalizio artistico di Fedez con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, musicisti, compositori, arrangiatori e produttori tra i più importanti della scena italiana e collaboratori anche di Annalisa.

LEGGI ANCHE: Le serie tv ispirano l’arredamento (‘Friends’ su tutte)

Disco Paradise sarà in radio e sulle piattaforme digitali dal 25 maggio (qui il pre-save). Il 27 giugno sarà presentato sul palco di LOVE MI, il concerto gratuito voluto dall’artista in Piazza del Duomo a Milano che torna per la sua seconda edizione.