In esclusiva su Prime Video, Chiara Ferragni e Fedez tornano protagonisti con la seconda stagione di ‘The Ferragnez – La serie’, presentata con un grande evento nel cuore di Milano.

In una Milano che concede clemenza metereologica, Chiara Ferragni e Fedez hanno presentato la seconda stagione di The Ferragnez – La serie. La location è quella delle grandi occasioni, con il maestoso Arco della Pace che conclude corso Sempione di rosa vestito e un pink carpet che ha visto sfilare alcuni dei volti più popolari del Belpaese. Ma soprattutto amici e familiari della coppia più social che, insieme a migliaia di fan, hanno preso parte alla speciale serata di lancio. Tra selfie di rito e flash, Chiara e Federico hanno raccontato alcune curiosità sugli episodi rispondendo alle domande inviate sulle piattaforme social di Prime Video.

“Vivere con le telecamere accese? Beh, la cosa bellissima è che non siamo filmati h24”, risponde Ferragni. “Siamo noi che selezioniamo dei giorni in cui succedono tante cose nei quali siamo seguiti. Ovviamente non mancato momenti difficili o delicati, come per esempio quando c’è la terapia di coppia, che facciamo davvero. E il medico della serie è davvero il nostro terapista. E tanti momenti, vedrete, sono girati proprio da noi in pratica”.

“Per me, il periodo più difficile della seconda stagione – aggiunge Federico – è stato sicuramente quello della malattia, ma anche altri come la terapia di coppia. Lì non puoi certo fingere”. Ma condividere questi momenti, assicura la coppia, fa uscire ancora più forti. “Per me ha rafforzato il rapporto – spiega Chiara – lo scorso anno è stato pieno di emozioni, positive e negative, che ci hanno messo alla prova”.

“In un anno e mezzo di riprese sono successe un sacco di cose – concludono i Ferragnez – siamo tutti cambiati e siamo cresciuti. Risate e pianti sono assicurati”. A intrattenere il pubblico entusiasta, in attesa di vedere in anteprima alcune immagini della serie, Gabriele Vagnato che ha accolto gli ospiti e coinvolto i fan.

The Ferragnez – La serie 2 è già disponibile in esclusiva su Prime Video (gli ultimi tre episodi dal 25 maggio) riapre le porte di casa Ferragni Lucia. Prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, è in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo con i primi quattro episodi, per poi concludersi il 25 maggio con gli ultimi tre. Inoltre, come annunciato, dopo l’estate sarà disponile in esclusiva su Prime Video The Ferragnez: Sanremo Special, un episodio speciale che segue Chiara Ferragni nella sua avventura come co-conduttrice al 73° Festival di Sanremo, tra lezioni di public speaking, fitting d’alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico.

La sinossi dei primi quattro episodi di The Ferragnaz – La serie 2

In sette puntate continua il racconto dietro le quinte della famiglia più social d’Italia. Li seguiremo nelle situazioni più intime, domestiche, inedite. Dal racconto emozionante di come Fedez si è trovato ad affrontare il percorso per vincere la sua malattia, ad una vera full immersion nella vita professionale di Chiara. Ancor più della prima stagione, impareremo a conoscere ciò che unisce Chiara e Fedez condividendo ogni loro momento: dai più difficili, spesso affrontati col supporto del loro psicoterapeuta di coppia, ai più teneri in compagnia di Leone e Vittoria.

Nell’Episodio 201 – Back Again, la serenità della famiglia Ferragnez viene bruscamente interrotta da una notizia che sconvolgerà le loro vite. Chiara e Fedez, più uniti che mai, si ritrovano ad affrontare mano nella mano un imminente intervento chirurgico. A seguire (EP 202– …And the city) Donatella Versace invita Fedez e Chiara a presenziare ad uno degli eventi più glamour di sempre: il Met Gala. A New York, Chiara propone a Fedez anche di affrontare un’esperienza unica: stare sospesi su uno dei grattacieli più alti della Grande Mela.

Quindi (EP 203 – The Comes The Sun) Fedez, a gran sorpresa, tiene una conferenza stampa in cui annuncia un concerto benefico in Piazza Duomo a Milano. Una gita nella sua città natale, invece, riporta Chiara indietro nel tempo. Nel frattempo la coppia si incontra e si riscopre in un’appassionante lezione di tango. Infine (EP 204 – Familyz) la famiglia si concede un weekend fuori porta in una location immersa nella natura lontano da tutti e tutto. Chiara vola in Spagna per partecipare ad un evento della Maison Dior mentre Fedez si prepara alla sua rinascita: tornare su un palco.

