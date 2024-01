Esce il 19 gennaio ‘DOCE DOCE’, nuovo brano di DADA’ che rielabora uno storico jingle pubblicitario tra vita quotidiana e immagini da pop-art.

Dopo un 2023 ricco di successi e un lungo tour estivo con il progetto discografico ‘Mammarella’, l’instancabile sperimentatrice musicale DADA’ annuncia il nuovo singolo DOCE DOCE, dal 19 gennaio. Il brano, prodotto dall’artista stessa, presenta una rielaborazione dello storico jingle del Caffè Kimbo nella parte del ritornello.

Cover da Ufficio Stampa

DOCE DOCE si distingue per l’atteggiamento sensuale e ironico di DADA’, che immerge gli ascoltatori in un mondo fantasioso retrofuturista incentrato sul caffè e l’animus partenopeo. La canzone fonde sonorità psichedeliche con ritmi frizzanti, offrendo un mix innovativo e ipnotico di suoni, il tutto accompagnato dalle liriche in dialetto napoletano, diventate un marchio distintivo nell’opera di DADA’.

LEGGI ANCHE: — L’intangibilità dell’‘Anima’ nel nuovo singolo di Leon Faun

Un brano, dunque, che conferma la capacità di DADA’ di trasformare ogni aspetto della vita in un’opera d’arte, con una particolare ispirazione alla capacità di dialogo con le immagini e la pubblicità di Andy Warhol. La cantautrice ha curato ogni dettaglio del progetto, dalla musica all’immaginario, fino al videoclip, in collaborazione con il presidente di Kimbo Mario Rubino, il responsabile della comunicazione Ciro Cacciola, e la fashion designer Daria D’Ambrosio.

DOCE DOCE sarà presentato in anteprima durante uno showcase esclusivo presso il Museo Madre di Napoli il 18 gennaio, dove DADA’ presenterà anche il videoclip, le foto e i materiali di scena con una performance dal vivo nell’atmosfera della Club Culture. Inoltre, il 26 gennaio, DADA’ si esibirà all’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli (NA), presentando per la prima volta al pubblico napoletano la sua nuova formazione live con band.

Foto da Ufficio Stampa