Si intitola ‘Lonely Dancers’ il nuovo singolo di Conan Gray, disponibile dal 9 febbraio e che anticipa l’album ‘Found Heaven’.

Conan Gray torna sulle scene musicali con il nuovo singolo Lonely Dancers, disponibile da venerdì 9 febbraio e accompagnato dal video musicale diretto da Jason Lester. L’artista ha anticipato l’uscita del singolo svelando anche il suo nuovo progetto musicale, Found Heaven, il nuovo album fuori venerdì 5 aprile. Found Heaven è già attivo in preorder anche in formato fisico CD e vinile nello shop ufficiale Universal.

Oltre a Lonely Dancers, il terzo album dell’artista Found Heaven conterrà anche le canzoni già amate dai fan Killing me, Never Ending Song e Winner, pubblicate nel 2023 e che hanno totalizzato insieme oltre 130 milioni di stream.

Found Heaven vede come produttori Max Martin, con il quale Conan Gray aveva già collaborato in precedenza, Greg Kurstin e Shawn Everett. Dopo gli album che lo hanno lanciato nell’industria musicale, Superache e Kid Krow, contenente la malinconica Heather, disco d’oro in Italia, nel 2023 Conan ha continuato a riscuotere grande successo non solo nella musica, esibendosi al Global Citizen Festival di New York e al Lollapalooza in America Latina, ma anche nel mondo della moda, partecipando al Met Gala 2023 con un look customizzato Balmain.