Si intitola ‘Killing Me’ il nuovo singolo di Conan Gray, descrizione del tormento per una persona che non riesci a lasciar andare.

Si intitola Killing Me il nuovo singolo di Conan Gray. Contemporaneamente è disponibile su YouTube anche il lyric video. «Ho scritto Killing Me mentre avevo l’influenza. – dice Conan Gray – È stato un periodo infelice in cui ero sia fisicamente malato che con il cuore spezzato da una persona. Da qui, Killing Me. Penso che ognuno di noi abbia delle persone che non ci trattano abbastanza bene, ma che non riusciamo a lasciare andare. Persone che ti chiamano alle 2 del mattino e a cui sai che non dovresti rispondere…… ma lo fai. Killing Me è per quando sei al limite e implori questa persona di smettere di torturare il tuo cuore».

Per questo brano Conan ha collaborato con il leggendario produttore Max Martin (The Weeknd, Adele, Ariana Grande). Grazie al suo tocco l’intro della canzone si trasforma rapidamente in un indimenticabile brano pop guidato dai sintetizzatori. Conan canta le spinte e gli ostacoli di una relazione in cui c’è una linea sottile tra amore e odio, il tutto completato da un groove contagioso.

Killing Me segue la recente Winner, amatissima dai fan, che dalla sua uscita ha accumulato oltre 14,6 milioni di stream su Spotify.