Il 25 agosto esce ‘Winner’, il nuovo singolo di Conan Gray: «Scritta alle 2 di notte. Spero aiuti le persone a trovare libertà».

Esce venerdì 25 agosto Winner, il nuovo singolo di Conan Gray. Contemporaneamente è disponibile su YouTube anche il lyric video del singolo. «Ho scritto questa canzone alle 2 di notte. – dice Conan Gray in proposito – L’intera parte al pianoforte è uscita fuori tutta in una sola volta. È stato un momento in cui finalmente ho potuto dire Bene. Ottimo lavoro. Ce l’hai fatta. Mi hai ferito più di quanto chiunque possa ferirmi e stranamente è stato bello. Ora capisco che c’è una certa libertà che deriva dal riconoscere che sei stato ferito. Nel non scappare più e nell’affrontare il fatto di dire Hai vinto. Mi hai ferito. Spero che questa canzone aiuti le persone a trovare un pezzetto di quella libertà».

Conan ha presentato ufficialmente Winner in anteprima questo mese all’Outside Lands Music Festival e i fan si sono scatenati. Per la produzione del brano, Conan ha collaborato con Greg Kurstin (che ha lavorato tra gli altri con Adele, Gorillaz e Sia). Winner arriva dopo l’entusiasmante Never Ending Song che ha ottenuto quasi 40 milioni di stream globali, e il video ha ottenuto oltre più di 5 milioni di visualizzazioni su YouTube.

In primavera, Conan ha partecipato al Met Gala 2023 indossando un look customizzato di Balmain, che gli è valso il titolo di Best Dressed per Vogue, Esquire, Teen Vogue, Insider, NPR e molti altri.