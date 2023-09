In digitale dall’8 settembre, ‘Scacco matto’ è il nuovo singolo di Ciuri di cui Funweek vi mostra in anteprima il videoclip ufficiale.

Il talentuoso artista Ciuri (al secolo Ivan Rizzo) torna con il nuovo singolo Scacco matto. Il brano, pubblicato per l’etichetta Rumori Digitali e prodotto da Andrea di Pierdomenico, è disponibile da venerdì 8 settembre in tutte le piattaforme digitali. Con Scacco matto Ciuri ci canta il suo punto di vista sull’amore, ricordandoci come alle volte “l’amore non si sceglie, capita che ti prende e ti porta a ballare con le stelle””.

Cover da Ufficio Stampa

Il brano è accompagnato dal videoclip con la regia di Pierluigi Gazzoli ed è stato girato presso l’American Diner di Sesto San Giovanni. Ciuri è cresciuto in un piccolo paese in provincia di Palermo. Fin da subito mostra interesse per la musica e lo spettacolo studiando danza da bambino, canto durante l’adolescenza e partecipando a Contest ed eventi sparsi per la Sicilia. Una volta maggiorenne vola a Milano per frequentare il CPM di Franco Mussida, dove si immerge completamente nella musica e laurea nella disciplina del canto. Grazie a questa esperienza di studio si esibisce per tre anni di fila durante la rassegna Estate Sforzesca e in tanti eventi privati.

Gli anni milanesi sono per il cantautore un momento di rinascita e dopo appena 23 anni, inizia a raccontare la sua vita attraverso le canzoni. Il 2022 è un anno importante per Ciuri perché rappresenta la concretizzazione del progetto, incontra Emanuela Mereu che attraverso la creazione di un apposito team lavora sul suo stile, una musica pop che vuole integrare più generi. Il 30 giugno 2023 pubblica il suo primo singolo dal titolo Se ti dico No con un beat pop house caratterizzato da un drop che strizza l’occhio all’oriente.

Il videoclip di Scacco matto in anteprima

Foto e cover da Ufficio Stampa