Dopo ‘Nato per questo’, Capo Plaza pubblica il brano ‘Acqua Passata’ che anticipa il prossimo album di inediti.

Introspettivo e intimo. Questo è Capo Plaza nel nuovo singolo, dal titolo Acqua Passata (Warner Music) annunciato per venerdì 8 marzo. La star multiplatino (all’attivo ha 61 dischi di Platino e 30 oro) torna, infatti, con un brano inedito in cui mostra una nuova maturità. E con questa affronta temi quali paura, gloria, futuro e un mondo nuovo.

Foto da Ufficio Stampa

Acqua Passata rappresenta il nuovo capitolo dall’album in uscita prossimamente, a oltre tre anni di distanza dal suo ultimo lavoro di inediti ‘Plaza’, datato 2021. Il disco è certificato Triplo Platino ed è presente da ben 77 settimane nella Top of the Music FIMI/Gfk, dimostrando un impatto duraturo sulla scena musicale.

LEGGI ANCHE: — Arriva l’Oracolo Musicale di Spotify: come funziona

Di recente, Capo Plaza ha pubblicato l’inedito Nato per questo, primo brano apripista del nuovo disco arrivato dopo il successo travolgente di VETRI NERI. La hit che ha dominato l’estate 2023 insieme a AVA e ANNA è a quota 5 Dischi di Platino ed è stata la canzone più ascoltata su Spotify nei mesi caldi. Non solo. Lo scorso anno Plaza ha consolidato la sua presenza con il mixtape ‘Hustle’ (disco di Platino) rimasto in classifica per 68 settimane.

Foto da Ufficio Stampa