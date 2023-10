Capo Plaza torna con ‘Nato per questo’, primo singolo ufficiale dal prossimo album accompagnato dal videoclip per le strade parigine.

Capo Plaza, artista multiplatino tra i nomi più importanti nella scena rap italiana e internazionale, annuncia il suo ritorno con il primo singolo ufficiale dal nuovo album, Nato per questo in uscita il 13 ottobre. A precedere la traccia è stato Freddy Krueger Freestyle, che fa anche da apripista per il prossimo album del rapper che nonostante abbia già raggiunto traguardi impressionanti, con 57 dischi di Platino e 28 Oro, dimostra di avere ancora fame e ambizione.

Nato per questo segna, di fatto, un passo significativo verso una nuova fase della carriera di Capo Plaza, che nel brano si confronta con nuove prospettive dimostrando una rinnovata maturità artistica.

Insieme alla release del singolo, arriva anche sulle piattaforme il videoclip ufficiale di Nato per questo diretto dal graphic designer e artista 3D Camille Vialet e ambientato a Parigi, a riflettere l’approccio internazionale di Capo Plaza. L’artista sceglie una veste nuova ed elegante, sottolineata dalla cornice di luoghi iconici come il Ponte Alexandre III e Place Vendome.

Una rappresentazione visiva che cattura l’evoluzione artistica di Capo Plaza, mantenendo al tempo stesso le sue radici legate alla cultura street, con un omaggio al suo iconico ninja.

Capo Plaza è reduce dal successo estivo con AVA e ANNA, Vetri Neri, che ha ottenuto tre dischi di Platino e ha dominato le classifiche di Spotify. Lo scorso anno ha consolidato la sua presenza con il mixtape ‘Hustle’ (disco di Platino) rimasto in classifica per 68 settimane mentre il suo secondo album in studio ‘Plaza’ uscito nel 2021 (Doppio Platino), è ancora presente nella chart ufficiale, dimostrando un impatto duraturo sulla scena musicale.

