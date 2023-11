Sta per uscire il nuovo singolo di Álvaro Díaz – Quizas Si Quizas No – in collaborazione con Quevedo (Universal Music Latino).

Sta per uscire il nuovo singolo di Álvaro Díaz – Quizas Si Quizas No – in collaborazione con Quevedo (Universal Music Latino). Il singolo – definito reggaeton bop – è stato prodotto da Caleb Calloway, Cashmere Cat, Slow Jamz e Elijah Fox ed è un estratto dell’atteso album Sayonara. Il video è diretto da Dink Films e WAIV e racconta una storia d’amore, perdita e indecisione.

Un anno di successi per Díaz, che vanta un featuring nell’album (nominato ai Grammy) DATA di Tainy nella traccia Paranormal. Senza contare i dischi di diamante, platino e d’oro ricevuti in diversi paesi e i concerti sold out. Se il 2023 è costellato da ottimi risultati, il 2024 appare ancora più promettente considerando l’uscita del nuovo album. Già sono state annunciate infatti la sua presenza a vari festival. Tra questi, il Tecate Pa’l Norte (Messico), La Solar (Colombia) e Ceremonia (Messico).

Jorge Álvaro Díaz Rodríguez, meglio noto come Álvaro Díaz, è un rapper, cantante e cantautore portoricano. Ha collaborato con vari artisti, tra cui Feid, Rauw Alejandro, Sebastián Yatra, Yandel, Eladio Carrión, Myke Towers tra gli altri.