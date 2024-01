Novità in arrivo nella Top of the Musicby FIMI/GfK: SCF diventa partner della classifica che rileva i dati di vendita e di ascolto settimanali.

Il 2024 si apre con un’importante novità per SCF, che diventa partner della Top of the Music by FIMI/GfK, la classifica che rileva i dati di vendita e ascolto settimanali dei prodotti fisici e delle tracce digitali. “Siamo davvero lieti di sostenere la classifica musicale ufficiale italiana”, commenta Mariano Fiorito, Direttore Generale di SCF. “Si tratta di uno strumento di monitoraggio centrale per l’industria musicale, che accompagna le evoluzioni tecnologiche del settore. E soprattutto le mutazioni nei consumi, permettendo a SCF di valorizzare il nucleo fondante dell’attività di raccolta e distribuzione dei diritti connessi”.

Elaborata in base alle informazioni di mercato quantitative rilevate settimanalmente attraverso il servizio Point of Sales Tracking di GfK Italia, la Top of the Music inaugura una nuova metodologia a partire dalla week 1/2024. Queste le chart:

Top 100 Album & Compilation (comprensiva di: album su supporto fisico – es. CD, Vinili –, download digitale, ascolti in audio streaming premium e ad-supported)

(comprensiva di: album su supporto fisico – es. CD, Vinili –, download digitale, ascolti in audio streaming premium e ad-supported) Top 20 CD, Vinili e Musicassette (sostituisce la precedente Top 20 Vinili e comprende gli album su supporto fisico con il maggior numero di vendite rilevate all’interno dei canali rappresentati)

(sostituisce la precedente Top 20 Vinili e comprende gli album su supporto fisico con il maggior numero di vendite rilevate all’interno dei canali rappresentati) Top 100 Singoli (canzoni con il maggior numero di download e con il maggior numero di ascolti in streaming audio e video, premium e ad-supported).

Foto Shutterstock