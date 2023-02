Villa Arconati per il terzo anno è sul podio di Sanremo, ecco perché

La ‘regia villa’ lombarda per il terzo anno consecutivo sale sul podio del Festival. Ecco gli artisti che l’hanno scelta per i loro videoclip.

Che cosa hanno in comune Lazza e Mr.Rain, ma anche Blanco e i Måneskin? No, non si tratta solo della partecipazione – in gara o come ospiti – al Festival di Sanremo 2023. A unire artisticamente questi nomi è Villa Arconati, dimora storica a Castellazzo di Bollate che tutti hanno scelto come set di uno dei loro videoclip. Una location che evidentemente porta fortuna dal momento che, per la terza volta consecutiva, gli artisti che vi hanno ambientato i loro video musicali sono saliti sul podio della kermesse.

I primi sono stati i Måneskin nel 2021, che alla Villa avevano girato la famosissima Torna a casa (2018). Poi c’è stato Blanco, vincitore con Mahmood dell’edizione 2022, che aveva scelto le eleganti sale per Ladro di fiori (2020). Per rispettare il detto non c’è due senza tre e il quarto vien da sé, quest’anno sul podio sono saliti ben due artisti. Ovvero Lazza e Mr.Rain.

I due cantanti hanno utilizzato alcune tra le sale più conosciute della Villa, ma anche ambienti meno noti, misteriosi e suggestivi. Lazza ha ambientato il video di Netflix, uscito nel febbraio 2019, nella Sala Galliari e nella elegante Sala da Ballo. Ma si è spinto anche sul fondo del Giardino, ai resti del Teatro di Pompeo Magno. Questo ambiente tra i più misteriosi del parco storico verrà presto restaurato grazie alla vincita del bando PNRR.

Foto da Ufficio Stampa

LEGGI ANCHE: — Sanremo conquista Spotify Global: i brani più ascoltatati al mondo nel primo weekend

Mr.Rain, nel marzo del 2022 ha scelto la classicità della Sala Museo, il bellissimo soffitto ottocentesco della Sala Rossa e le imponenti fronde del cedro secolare per il video Crisalidi. Ma a rappresentare il borgo di Castellazzo, a Sanremo 2023, c’era anche Nicolò Fragile, il maestro che ha diretto Paola & Chiara nella loro partecipazione al Festival con Furore.

Dunque, Villa Arconati continua a portare fortuna ai giovani artisti che scelgono i suoi eleganti ambienti per dare una “casa” la loro musica. Chi vincerà il Festival dell’anno prossimo? Si spera che la Villa continui a essere di buon auspicio per i talenti della musica italiana.

Foto da Ufficio Stampa

Gli altri artisti a Villa Arconati

Sono molti gli artisti che negli anni hanno deciso di girare i loro video nella splendida cornice di Villa Arconati: da Achille Lauro con Non sei come me (2017) a Elettra Lamborghini con il video della canzone di Sanremo 2020 Musica (e il resto scompare). Da Nino d’Angelo a Michele Zarrillo con Ragazza d’argento (2009); da Giordana Angi con Stringimi più forte (2019) a Giovanni Caccamo che vinse l’edizione 2015 del Festival nella sezione Nuove proposte con Ritornerò da te. Fino ad artisti internazionali quali Sananda Maitreya (precedentemente conosciuto con il nome di Therence Trent D’Arby) e il gruppo musicale sudcoreano ONEUS, che nel 2019 ha girato il video di Twilight tra Villa Arconati e Villa Litta.

Foto da Ufficio Stampa