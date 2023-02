Sanremo conquista Spotify Global: i brani più ascoltatati al mondo nel primo weekend

Dal palco del teatro Ariston alla platea mondiale: ecco i brani e gli album del Festival di Sanremo entrano nella Top Ten Debut Global di Spotify.

Nella città dei fiori si sono da poco spente le luci sul Festival di Sanremo 2023 e le canzoni hanno cominciato a viaggiare. E non solo in Italia. Dopo la classifica FIMI che ha visto volare immediatamente in vetta il brano vincitore Due vite di Marco Mengoni, arrivano ora i dati Spotify relativi al primo weekend. E la Top Songs Debut Global parla italiano con ben cinque tracce sanremesi tra le dieci più riprodotte a livello mondiale.

Dopo i Linkin Park al comando, ecco Lazza la cui CENERE si piazza al secondo posto degli ascolti globali nel primo fine settimana di release (10 – 12 febbraio 2023). Sul terzo gradino del podio, poi, c’è Supereroi di Mr.Rain (terza anche al Festival) e al quarto posto il brano vincitore, Due vite. Gli ascolti in streaming, dunque, premiano il podio della kermesse ma portano nella rosa delle tracce più ascoltate altri tre pezzi dall’Ariston.

Grafica Spotify IG @spotifycharts Grafica Spotify IG @spotifycharts

LEGGI ANCHE: — Classifica radio e FIMI: è già effetto Sanremo, Mengoni è il più ascoltato

Al sesto posto troviamo, infatti, Il bene nel male di Madame, Made in Italy di Rosa Chemical (ottavo) e in decima posizione Tango di Tananai, classificatosi quinto nella kermesse di Amadeus. Una concentrazione tricolore di questa portata non si era ancora vista, potere della musica e di Sanremo. Dando, infine, uno sguardo alla chart dedicata agli album per lo stesso fine settimana, tra grandi nomi internazionali come Paramore, Jessie Murph e DTF si fa spazio Elodie. Il suo nuovo disco, ‘Ok. Respira’ è al sesto posto tra i dischi più riprodotti su Spotify nei primi tre giorni di uscita.

Foto Lazza di Andrea Bianchera da Ufficio Stampa GOIGEST