È agli sgoccioli il countdown per ‘Rockin’1000 For Romagna’ condotto da Lodovica Comello con ospite Diodato. Rodrigo D’Erasmo e Daniel Plentz direttori d’orchestra.

Annunciato solo qualche settimana fa, è agli sgoccioli il conto alla rovescia per il grande concerto solidale Rockin1000 For Romagna. L’evento, in questa speciale occasione benefica, torna a Cesena, sabato 29 luglio presso lo stadio Orogel Dino Manuzzi di Cesena, dove tutto è iniziato. Dopo aver fatto tappa negli stadi più importanti dal Brasile alla Francia, la Rock più grande al mondo si fa promotrice di un live per raccogliere fondi a sostegno dei territori colpiti dalla recente alluvione.

Alla conduzione della serata una presentatrice d’eccezione, Lodovica Comello, mentre i due direttori d’orchestra sono Rodrigo D’Erasmo e Daniel Plentz. A completare il cast artistico, una special guest del calibro di Diodato che ha deciso di abbracciare l’iniziativa benefica prestando la sua voce e il suo sound alla super band. Insieme ai mille del rock, l’artista – attualmente impegnato con il Così speciale summer tour –ha preparato un originale medley.

Rockin’1000 For Romagna vuole dare un aiuto concreto alle popolazioni e le province di Forlì-Cesena e Ravenna, duramente colpite dalle alluvioni dello scorso maggio. La nuova tappa ha, quindi, un significato profondo per un segnale di ripartenza attraverso un momento di festa per coloro che vivono nel territorio.

Annunciate due ore di show che ripercorrono i brani che hanno fatto la storia della musica rock. E una dedica speciale alla natura tenace, viva e partecipativa dei romagnoli, che a migliaia si sono riversati nelle strade per aiutarsi l’un l’altro, durante queste settimane di grande difficoltà. Biglietti disponibili qui.

