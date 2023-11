Dall’infanzia all’amicizia con Hugo Pratt, dalle Sturmtruppen al successo e all’approdo dei fumetti in tv: storia di un fumettista che ha fatto la storia

E’ disponibile dal 1 novembre su tutte le piattaforme il podcast “BONVI – Storia di un fumettista (quello delle Sturmtruppen)”, prodotto da ONEPODCAST. Giulio D’Antona, scrittore, traduttore e produttore cinematografico, ne è il curatore. 5 episodi per ripercorrere la straordinaria vita del fumettista Francesco Bonvicini, conosciuto con il nome d’arte BONVI, inventore delle Sturmtruppen e pioniere del fumetto in televisione.

LEGGI ANCHE – Le streghe come non le abbiamo mai conosciute, nel podcast di Giulia Paganelli

Il podcast è stato presentato in anteprima il 1 novembre, al Lucca Comics & Games 2023.

«BONVI è stato la prima rockstar dei fumetti, e la sua vita è stata un inno all’avventura, dentro e fuori la pagina» afferma Giulio D’Antona. Nei 5 episodi viene ripercorsa l’eccentrica e rocambolesca esistenza di questo grande maestro della cultura italiana, un personaggio fuori dagli schemi, un anarchico d’altri tempi con la passione per il militarismo.

Dalla sua infanzia come studente svogliato e militare appassionato all’amore per il viaggio spesso di fantasia. Dall’amicizia in particolare con Francesco Guccini, ai suoi primi incarichi lavorativi e i primi fumetti fino alla realizzazione del suo capolavoro: le Sturmtruppen. Dall’arrivo del successo, il legame con Hugo Pratt e l’approdo dei fumetti in televisione, alla famiglia e l’impegno politico fino agli ultimi suoi giorni.

Per raccontare l’affascinante storia di Bonvi e la sua misteriosa figura dall’indole incontenibile, D’Antona riporta preziosi attraverso i ricordi e contributi audio di suoi amici, colleghi e estimatori, tra cui Rosario Fiorello, Vasco Rossi e Francesco Guccini.

“BONVI – Storia di un fumettista (quello delle Sturmtruppen)” è un podcast di Giulio D’Antona prodotto da OnePodcast, disponibile sull’app di OnePodcast e su tutte le principali piattaforme di streaming audio (Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast).