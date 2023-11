Nuovo appuntamento per il format educativo gratuito di edulia Treccani che coinvolge quattro grandi sportivi italiani.

Da venerdì 3 novembre sono disponibili i nuovi contribuiti video di Superskill – Il potere delle competenze, format gratuito educativo di edulia dal Sapere Treccani. Protagonisti della settimana sono Sofia Goggia, Vanessa Ferrari, Giorgio Rocca e Sara Cardin, quattro grandi dello sport italiano che hanno trionfato nel mondo. Questi campioni condividono le loro esperienze e riflessioni sulle competenze che hanno contribuito al loro successo nella carriera sportiva e nella vita in generale.

Tra i temi comuni trattati nelle testimonianze, ci sono la passione per lo sport sin da giovani, la tenacia, la perseveranza, l’amore incondizionato per la loro disciplina. Oltre alla capacità di affrontare le sfide importanti. Ma qual è, secondo ciascuno di loro, il “superpotere” che si è rivelato la chiave vincente nella carriera e nella vita?

Grafica da Ufficio Stampa

Secondo Sofia Goggia, i tratti distintivi della sua personalità sono motivazione, disciplina, costanza e caparbietà. “Non credo di avere alcun superpotere perché mi sento una ragazza ordinaria che però ogni tanto riesce a fare qualcosa di straordinario”. La campionessa olimpica di discesa libera, detentrice di quattro Coppe del Mondo e di due medaglie mondiali preferisce il termine “scelte” rispetto a “sacrifici”, mentre fondamentale per lei è individuare l’obiettivo, “sapere la propria direzione e avere la volontà di percorrerla”. Parallelamente, a suo avviso, “il fallimento non è provarci e non avere successo ma non provarci nemmeno. Non mettere in campo le proprie qualità migliori”.

LEGGI ANCHE: — Un podcast celebra BONVI con interventi di Fiorello, Vasco Rossi e Guccini

La ginnasta Vanessa Ferrari ritrova, invece, nella perseveranza la “superskill” che le ha permesso di superare tante difficoltà e infortuni. Campionessa del mondo europea e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo, Ferrari si è spesso trovata a dover ripartire da zero: “Tante volte mi hanno data per finita e io comunque sono riuscita a rialzarmi – spiega – quello che mi ha aiutato è andare sempre dritta per la mia strada, senza pensare a quello che stava al di fuori”. A guidarla, aggiunge, “il fatto che avevo comunque un grande sogno e degli obiettivi intermedi per raggiungerlo”. Oltre alla sua forza interiore, che le ha permesso di trovare un proprio equilibrio.

Grafica da Ufficio Stampa

Per Giorgio Rocca sono stati passione e tenacia i motori della sua carriera, insieme alla capacità di evolversi in una disciplina come lo sci dove l’evoluzione è costante. E riconosce anche l’importanza di sapersi circondare di persone e collaboratori che hanno la stessa passione, così come la capacità di “sapersi ascoltare, saper capire quando il proprio corpo ha qualcosa da dirti per capire i propri limiti, capire quando è ora di smettere e di fermarsi”. Il suo consiglio per raggiungere i propri obiettivi è seguire il proprio istinto con determinazione e saper osare.

Infine, per la campionessa mondiale ed europea di karate Sara Cardin è la resilienza la caratteristica primaria che ha segnato la sua vita. Così, ha “imparato a gestire sempre di più lo stress, la pressione della gara, le ambizioni, le pressioni dall’esterno”. Importante per lei saper “cogliere l’attimo: nella vita di un atleta i treni passano, a volte una sola volta, così come nella vita e bisogna avere l’intelligenza di sapere quali vanno presi immediatamente e quali invece vanno tralasciati”. E se anche per lei“fallire sostanzialmente è non averci provato”, sin da piccola si è scontrata con il pregiudizio e gli stereotipi per uno considerato prevalentemente maschile. “La donna è forte, dinamica, anche nel mondo del lavoro”, afferma. “Penso che sport come il karate possano aiutare tante donne ad acquisire sicurezza nella propria forza e anche in capacità di espressione”.

Il prossimo appuntamento con Superskill – Il potere delle competenze avrà come focus il giornalismo, con le testimonianze video di Giovanni Floris e Fiorenza Sarzanini. Il format è accessibile gratuitamente da desktop e dispositivi mobili e include anche una modalità podcast. Fa parte della piattaforma edulia Masterclass, che offre corsi online a pagamento tenuti dai migliori esperti in vari settori, rivolti a giovani e giovani adulti per aiutarli a orientarsi nel mondo del lavoro. Il progetto mira a ispirare e aiutare le persone a sviluppare le loro competenze e talenti unici per il successo.

Grafica da Ufficio Stampa