Nuovo appuntamento con ‘Superskill’, format educativo di Treccani che coinvolge personaggi della cultura, dello spettacolo e dello sport.

Dopo il lancio di Superskill – Il potere delle competenze con Manuel Agnelli e M¥SS KETA, le nuove testimonianze video sono di Valerio Lundini, Luis Sal ed Emanuela Fanelli. Il format educativo gratuito, ideato da edulia dal Sapere Treccani, si concentra sull’individuazione e lo sviluppo delle competenze personali per il successo. Ogni settimana, eccellenze della cultura, dello spettacolo e dello sport italiano raccontano le loro superskill, competenze chiave che hanno contribuito al loro successo.

Per Valerio Lundini – comico, conduttore, autore e musicista romano – la sua superskill è l’autoconsapevolezza, ovvero la capacità di riconoscere i propri limiti. Lundini, con ironia, ammette che non ha veri superpoteri da film di fantascienza, ma ha sviluppato una profonda comprensione dei propri limiti. La sua carriera è nata dalla sua abilità di inventare cose per sfuggire alla noia dell’ordinario.

Parola, quindi, a Luis Sal, content creator e videomaker, che racconta come la sua superskill sia la capacità di osservare il mondo per raccontare storie. Per lui, il successo deriva dal sapere cosa vuole fare e comunicarlo con efficacia, ma anche dall’abilità di applicare ironia, umorismo e buon senso. La sua urgenza di creare video è ciò che lo guida costantemente.

Emanuela Fanelli, attrice e autrice, svela, invece, che il suo superpotere è costituito da ironia e autoironia. L’ironia, come forma di difesa e chiave per farsi voler bene, ha plasmato la sua carriera insieme a perseveranza, tenacia e capacità di mettersi in discussione. Il tutto, unito a una speciale attitudine nel relazionarsi con gli altri.

Il prossimo appuntamento con Superskill – Il potere delle competenze è per il 3 novembre, con un focus sullo sport e atleti del calibro di Sofia Goggia, Vanessa Ferrari, Sara Cardin e Giorgio Rocca. Il format è accessibile gratuitamente da desktop e dispositivi mobili e include anche una modalità podcast. Fa parte della piattaforma edulia Masterclass, che offre corsi online a pagamento tenuti dai migliori esperti in vari settori, rivolti a giovani e giovani adulti per aiutarli a orientarsi nel mondo del lavoro. Il progetto mira a ispirare e aiutare le persone a sviluppare le loro competenze e talenti unici per il successo.

