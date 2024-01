Ai microfoni del podcast di Gianluca Gazzoli si raccontano quattro protagonisti della 74esima edizione del Festival di Sanremo

Dai microfoni del BSMT al palco dell’Ariston: i protagonisti del Festival di Sanremo si raccontano a Passa dal BSMT, il podcast dei record ideato e condotto da Gianluca Gazzoli – podcaster, creator e conduttore radio e TV – che, per quattro imperdibili appuntamenti da segnare in calendario, si trasforma in Sanremo Passa dal BSMT, omaggiando la kermesse musicale più amata.

Sanremo Passa dal BSMT ha scelto di raccontare le sfumature di questo Festival attraverso i generi musicali che coloreranno il palco dell’Ariston, con le voci di quattro tra i trenta artisti in gara alla 74esima edizione del Festival. Dall’indie al pop, passando per il rap, Gianluca Gazzoli chiacchiererà con i suoi ospiti raccontando storie e aneddoti della loro vita e della loro carriera, grazie all’atmosfera di “casa” – diretta e senza filtri – che solo al BSMT si può creare.

Ad aprire le danze, lunedì 29 gennaio è il cantautore romano Gazzelle (puntata già disponibile qui), per la prima volta in gara al Festival con il brano Tutto qui. Le altre puntate di Sanremo Passa dal BSMT saranno disponibili giovedì 2, lunedì 5 e giovedì 8 febbraio, ognuna con un grande protagonista del Festival.

Le puntate di Passa dal BSMT sono disponibili ogni lunedì e giovedì su YouTube, Spotify e tutte le principali piattaforme di streaming podcast.