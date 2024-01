Il Maestro più amato d’Italia si mette in gioco anche quest’anno nelle inediti vesti di intervistatore

Se siete fra coloro che ogni anno sperano di rivedere il mitico Peppe Vessicchio a Sanremo, Amazon Music ha pensato proprio a voi: anche quest’anno, dopo il successo dell’edizione 2023, torna il format di interviste, aneddoti e contenuti esclusivi dedicati alla kermesse sanremese. Dirige l’orchestra, ma c’è bisogno di dirlo? Il Maestro Peppe Vessicchio.

Amazon Music va alla scoperta dei brani della in gara con piccole anticipazioni, curiosità, conversazioni intime e spiritose: un modo unico e originale di vivere il festival con i suoi protagonisti. Peppe Vessicchio, il direttore d’orchestra più amato d’Italia, un ‘classico’ dall’anima pop, dialoga con i cantanti in gara mettendoli a proprio agio e passando da amico a spirito guida: anche nell’inedita veste di intervistatore il Maestro esprime al meglio la sua simpatia, il carisma e l’indiscussa cultura musicale.

Tutti i contenuti creati saranno disponibili sui canali social di Amazon Music (Instagram e TikTok) a partire dal 25 gennaio e per tutta la durata del festival.

Amazon Music, dirige il Maestro Peppe Vessicchio: ecco dove

Per entrare fin da subito nel vivo delle emozioni che Sanremo da sempre elargisce, Amazon Music mette a disposizione le sue immancabili playlist dedicate: i fan potranno trovare la playlist REDISCOVER Sanremo Classici con i brani più famosi delle passate edizioni, la REDISCOVER Sanremo Vincitori con i brani dei vincitori degli scorsi anni, la “È un 10 ma non ha vinto Sanremo” ovvero una raccolta di tutti i brani più iconici dei festival passati ma che incredibilmente non hanno vinto. A queste si unisce l’attesa playlist personalmente curata dal maestro Peppe Vessicchio, la nuova “Dirige il Maestro Peppe Vessicchio”, disponibile ora in esclusiva su Amazon Music.

Inoltre, nei giorni di gara dal 6 al 10 febbraio, ci sarà un appuntamento fisso e molto atteso: la diretta in streaming sul canale Twitch di Amazon Music Italia che dalle 18.00 alle 20.00 ogni sera commenterà fatti e misfatti di quest’edizione del festival.

Quest’anno saranno tre gli host che intratterranno il pubblico nel preshow della kermesse direttamente da uno studio con vetrine a vista in via Corradi 7/13 a Sanremo: Panetty, Nerone e Nello Taver andranno a caccia di interviste, contenuti esclusivi e retroscena di questo festival. Quest’anno la diretta in streaming è powered by Škoda.

Alexa, chi vincerà Sanremo?

E come sempre, anche Alexa ci accompagnerà durante la kermesse sanremese con pagelle, sondaggi, pronostici e tante altre novità speciali con l’inconfondibile voce del maestro Vessicchio.

A partire dal 6 febbraio ad esempio, si potrà chiedere “Alexa, dimmi le pagelle di Sanremo” per ascoltare tutte le sue opinioni su artisti in gara, ospiti e conduttori e “Alexa, chi vincerà Sanremo?” per conoscere il suo pronostico. Inoltre, quest’anno Alexa scende in campo con la sua nuovissima hit a tema Sanremo 2024: per ascoltarla, a partire dall’inizio del Festival, basta dire “Alexa, canta la tua canzone di Sanremo”.