Dieci episodi, fra la foresta dei violini e gli alberi della morte, dalTrentino alla Sicilia, alla scoperta delle meravigliose foreste italiane.

Ha preso il via lunedì 2 ottobre Polmoni verdi, una serie di dieci affascinanti storie dedicate alle foreste italiane. Questo podcast, prodotto da Dr Podcast e presentato da Alessandro Beloli di Geopop, promette di svelare l’incredibile bellezza di questi luoghi naturali. L’Italia è spesso celebrata per la sua cultura, il cibo, il vino, la storia, l’arte e l’architettura, ma non tutti sanno che è anche la casa di foreste straordinarie che coprono oltre 11 milioni di ettari di terreno da nord a sud. Questi spazi naturali, veri e propri polmoni verdi, raccontano storie affascinanti e offrono opportunità uniche di esplorazione.

In dieci puntate settimanali, il podcast ci porterà alla scoperta di altrettante foreste italiane, da regioni diverse come il Trentino-Alto Adige, la Sicilia e molto altro. La serie esplorerà anche tre Oasi del Respiro, una collaborazione esclusiva tra Golia e WWF. Durante gli episodi, si discuterà di questioni importanti legate alla conservazione delle foreste, come la deforestazione e la biodiversità. Si cercheranno risposte a domande fondamentali sul futuro di questi ecosistemi preziosi.

Polmoni Verdi, gli episodi

Il primo episodio, intitolato La ‘Foresta dei Violini’ Oltre la Tempesta, ci accompagna in un viaggio nella Foresta di Paneveggio nel Trentino-Alto Adige. Questa area è stata soprannominata Foresta dei Violini perché è qui che Antonio Stradivari ha scelto gli alberi per realizzare i suoi famosi strumenti. Nel 2018, questa foresta è stata devastata dalla Tempesta Vaia, e il podcast esplorerà la situazione attuale a cinque anni da quella tragedia naturale.

Gli altri episodi ci condurranno in luoghi altrettanto straordinari, come la Foresta del Cansiglio, le Gole del Sagittario e la Riserva MAB UNESCO Collemeluccio – Montedimezzo Alto Molise. Si parlerà anche del forest bathing o bagno nella foresta, una pratica giapponese che mira a promuovere il benessere psicofisico attraverso l’immersione nella natura. Il podcast esplorerà inoltre le tre Oasi del Respiro in Emilia-Romagna, Abruzzo e Campania, e ci porterà a conoscere luoghi affascinanti come la Foresta Umbra in Puglia, la Foresta di Vallombrosa in Toscana e le Foreste del Pollino in Basilicata e Calabria.

Il tour d’Italia si concluderà nel Bosco della Tassita in Sicilia, dove sarà possibile apprendere dettagli affascinanti sugli alberi della morte. Un sorprendente viaggio sonoro attraverso le foreste italiane, esplorando la loro bellezza e imparando come possiamo tutelare questi tesori naturali: Polmoni verdi è su Spotify.