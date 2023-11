10 nuovi episodi, più una speciale puntata natalizia,

per immergersi nella vita di celebri pensatori adattati ai giorni nostri

insieme al prof. Matteo Saudino, il docente di filosofia più amato

dai giovani con un seguito sui social di oltre 300 mila follower

Pitagora, Eraclito, Giordano Bruno, Pascal, Rousseau, Hegel, Marx, Freud, Heidegger, Hannah Arendt: sono i 10 grandi pensatori a cui sono dedicate le nuove puntate monografiche di “Pensiero stupendo – Vita e opere dei più grandi filosofi di tutti i tempi”, il seguitissimo podcast prodotto da OnePodcast di Barbasophia, nome d’arte del celebre prof Matteo Saudino che con le sue lezioni ha conquistato l’attenzione degli studenti d’Italia con un seguito sui suoi canali social che sfiora i 300mila follower.

LEGGI ANCHE – Intrecci, in un podcast l’analisi senza filtro delle relazioni umane

I nuovi episodi di “Pensiero Stupendo” sonodisponibili a cadenza settimanale da oggi, lunedì 20 novembre, sull’app di OnePodcast e su tutte le principali piattaforme di streaming audio.

Barbasophia, in ogni puntata la vita di un grande filosofo

In ogni puntata Barbasophia, che da più di vent’anni insegna filosofia nei licei ed è stato tra i primi a mettere online le sue lezioni, ripercorre con la sua inconfondibile e calorosa voce la vita e le idee di un grande filosofo della storia adattandoli al presente. Una coinvolgente oratoria in grado di arrivare a più generazioni, quella di Saudino, che con passione spiega come i pensieri di questi teorici di epoche passate possano essere utili per affrontare la frenetica vita di tutti giorni che spinge alla produttività senza lasciare spazio alla riflessione e alla creatività.

In programma il 25 dicembre anche la puntata speciale “Natale con filosofia” ricca di spunti interessanti e consigli per vivere con filosofia le festività natalizie.

Quello di Barbasophia è un metodo di insegnamento innovativo che usa il mondo delle piattaforme social come strumento di divulgazione e propone un approccio alla filosofia differente da quello al quale siamo solitamente abituati. Con i suoi appuntamenti monografici “Pensiero Stupendo” rappresenta anche un pratico strumento per un attento ripasso per esami e maturità oltre che un utile suggerimento per gli insegnanti alla ricerca di nuove idee e spunti.

“Pensiero Stupendo – Vita e opere dei più grandi filosofi di tutti i tempi” è un podcast del Prof. Matteo Saudino, alias Barbasophia, prodotto da OnePodcast. Le prime puntate sono disponibili sull’app OnePodcast esu tutte le principali piattaforme di streaming audio (Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast).

È possibile ascoltare il podcast su Spotify al link: https://spotify.link/jX4HpNTULyb