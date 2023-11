Non c’è niente di più complesso -ed intricato- delle relazioni: di coppia, familiari, amicali. Ne parla la dottoressa Canovi in questo nuovo podcast by Storytel

I legami disfunzionali sono il bagaglio che molte persone si portano dietro dall’infanzia o che acquisiscono nel tempo per colpa di relazioni sbagliate: amare troppo, amare male, non riuscire a legarsi. Le relazioni sono al centro della vita emotiva di ognuna di noi, ma la loro complessità ci porta a sfide continue, con noi stessi e con l’altro.

Ameya Canovi, psicologa e dottore di ricerca, si occupa da decenni di relazioni e di dipendenza affettiva: il suo primo podcast, “Intrecci – L’arte delle relazioni”, offre una serie di otto episodi in esclusiva su Storytel, nei quali la dottoressa svela le sottostanti complessità delle relazioni umane.

Intrecci, dal 12 dicembre con un episodio a settimana

Partendo dal 12 dicembre 2023, gli ascoltatori saranno immersi settimanalmente in un viaggio che abbraccia le diverse sfaccettature delle interazioni umane, esplorando tematiche che vanno dalla dipendenza affettiva alle dinamiche di coppia, dall’influenza della famiglia alle relazioni amicali, dal rapporto con il proprio corpo e la sessualità, fino ad arrivare al lavoro e al rapporto con le cose, concludendo con l’analisi della relazione più fondamentale di tutte: quella con se stessi.

Il primo episodio, in onda il 12 dicembre 2023, s’intitola “Nel labirinto delle relazioni di coppia”. Canovi svelerà le intricatissime dinamiche che legano le persone in una coppia, esaminando le trappole della dipendenza affettiva. Nei successivi episodi, approfondirà il ruolo della famiglia (con particolare attenzione a madre, padre e nonni), esplorerà le sfumature delle amicizie, discuterà del complesso rapporto tra il nostro corpo e la nostra identità, affronterà apertamente il tema della sessualità, analizzerà il legame tra il nostro lavoro e il modo in cui ci rapportiamo con le cose, e infine, concluderà con una riflessione sulla relazione con noi stessi.

In un panorama in cui la psicologia delle relazioni è spesso celebrata con toni entusiastici, il podcast di Ameya Canovi si distingue per la sua approfondita analisi, senza timore di esplorare le sfaccettature più oscure e complesse delle dinamiche umane. Con un taglio riflessivo e senza retorica, “Intrecci” promette di essere un’esperienza di ascolto stimolante per chi è disposto ad affrontare in modo onesto la complessità delle relazioni umane e a esplorare il labirinto che caratterizza il percorso verso la maturità.