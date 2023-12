Due puntate speciali su Natale e Capoanno firmate dal professor Matteo Saudino, noto come Barbasophia

Il celebre prof. Matteo Saudino, noto come Barbasophia, regala ai suoi ascoltatori due puntate speciali del suo podcast “Pensiero Stupendo – Vita e opere dei più grandi filosofi di tutti i tempi“, interamente dedicate alle festività. I due episodi, “Natale stupendo” e “Nuovo anno stupendo”, saranno disponibili dal 25 dicembre e dal 1° gennaio sull’app di OnePodcast e su tutte le piattaforme di streaming audio.

Barbasophia, con la sua coinvolgente oratoria, affronta la domanda se sia possibile affrontare il Natale con una prospettiva filosofica. Nell’episodio “Natale stupendo”, propone “tre palline filosofiche da appendere all’albero di Natale”, con i saggi consigli di noti filosofi come Epicuro, Feuerbach e Nietzsche. Questi pensatori offrono prospettive uniche sulla felicità nelle piccole cose, sulla scelta consapevole del cibo e sulla gioia senza timore dell’eterno ritorno.

Nella puntata successiva, “Nuovo anno stupendo”, Barbasophia condivide tre consigli ispirati a filosofi come Cartesio, Socrate e Kant per affrontare il passaggio dall’anno vecchio a quello nuovo. Lontano da previsioni astrologiche, l’approccio critico della ragione è utilizzato per affrontare i cambiamenti del futuro con saggezza, autoconoscenza e apprezzamento della bellezza circostante.

Il podcast “Pensiero Stupendo” rappresenta un innovativo metodo di insegnamento, adattando la vita e le idee di grandi pensatori alle sfide quotidiane del presente. Barbasophia guida gli ascoltatori attraverso la vita e le idee di figure come Pitagora, Simone De Beauvoir, Marx e molti altri, fornendo una prospettiva filosofica alla frenesia della vita moderna.

Pensiero Stupendo: una creatura di OnePodcast

Il podcast “Pensiero Stupendo” è condotto dal Prof. Matteo Saudino, alias Barbasophia, e prodotto da OnePodcast. Le puntate sono disponibili sull’app OnePodcast e su piattaforme di streaming audio come Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e Google Podcast.

OnePodcast è una factory di contenuti audio digitali originali del gruppo GEDI, con oltre 17 milioni di streaming al mese e più di 4.500 episodi prodotti in oltre 120 serie originali. Fondata nel 2021 sotto la direzione artistica di Linus, OnePodcast offre programmi audio digitali di qualità e contenuti originali, posizionandosi tra i principali player del mercato italiano. Tutte le proposte sono accessibili sull’app omonima, sui siti e app dei brand GEDI e sulle principali piattaforme di streaming audio.