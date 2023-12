Il nuovo set Lego IDEAS è dedicato all’iconica Polaroid OneStep SX-70 e arriverà sul mercato l’1 gennaio 2024.

Se siete ancora indecisi su alcuni regali di Natale, il nuovo set LEGO è sicuramente adatto a tutti gli amanti della fotografia: in collaborazione con Polaroid esce infatti il nuovo set LEGO IDEAS: Polaroid OneStep SX-70 Camera. Ideato originariamente dal fan Marc aka Minibrick Productions, il set arriverà sul mercato l’1 gennaio 2024 ed è il 53esimo prodotto firmato da un fan.

Il set è composto da 516 pezzi, molti di loro di design proprio per replicare la macchina fotografica, così popolare tra gli appassionati. Da costruire anche un pacchetto di lastre per fotografie e tre foto illustrate LEGO Polaroid. Incredibilmente, alcuni pulsanti funzionano dandovi modo di espellere le fotografie comprese nel set.

«Dal design al suo completamento, ci ho messo un mese a costruire il set. – ha dichiarato il suo inventore – In realtà ho iniziato a crearlo mentre ero in vacanza in Francia perché non vedevo l’ora. Ho sempre amato il design della Polaroid OneStep. È iconica e si trova ovunque». L’originale Polaroid OneStep SX-70 Camera arrivò sul mercato nel 1977 e divenne subito amatissima tra i fotografi. Il pre-order sarà disponibile dal 15 dicembre.