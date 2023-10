Il delitto di via Poma in un podcast su RaiPlay Sound: dal 19 ottobre su Rai2 in onda anche il documentario ‘Via Poma: Un mistero italiano’.

Il delitto di via Poma rimane uno dei misteri irrisolti più intriganti dell’Italia e – a distanza di trentatré anni dalla tragica morte di Simonetta Cesaroni – la verità continua a sfuggire. Il 7 agosto 1990, la giovane Simonetta fu brutalmente uccisa con 29 coltellate nel suo ufficio di via Poma, negli Ostelli della Gioventù, dove lavorava come contabile. Nonostante gli sforzi e le indagini seguite dagli inquirenti, il caso è rimasto irrisolto, e l’omicidio continua a essere uno dei casi più affascinanti e misteriosi d’Italia.

Il podcast Le ombre di via Poma è composto da 8 episodi e prodotto da Gedi Visual per Huffington Post. È disponibile su RaiPlay Sound dal 18 ottobre e offre una dettagliata ricostruzione del delitto Cesaroni. Scritto e narrato dal giornalista esperto di cronaca nera Giacomo Galanti, il podcast esamina gli errori e i depistaggi che hanno oscurato il caso nel corso degli anni.

Nel 2022, la Procura di Roma ha deciso di riaprire il caso, e la Commissione Parlamentare Antimafia ha avviato la propria inchiesta al riguardo. Le ombre di via Poma non si limita al podcast, ma si evolve anche in un documentario intitolato Via Poma: Un mistero italiano. Questo documentario è il primo di quattro nel nuovo ciclo Crime. Andrà in onda su Rai 2 in prima serata ogni giovedì a partire dal 19 ottobre. Con questa combinazione di formati audio e video, l’obiettivo è rendere questa affascinante storia accessibile a un pubblico sempre più ampio su diverse piattaforme.