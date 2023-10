Marconi, il primo Tiktoker della storia: lo sapevate? Scoprirete questo e molto altro nel podcast RaiPlaySound ‘La ragazza delle onde’.

Un podcast che è un film, anzi 3 serie da 10 puntate ciascuna, una storia di fantasia che parte dall’attualità e vola indietro fino a un grande del passato come Guglielmo Marconi: si chiama “La Ragazza delle onde” ed è il podcast fantasy dei ragazzi di Radioimmaginaria che fa il suo debutto oggi, 30 ottobre, sulla piattaforma di RaiplaySound.

Lo scopo dei ragazzi di Radioimmaginaria, il network radiofonico creato e gestito da adolescenti tra 11 e 17 anni con 200 speaker provenienti da 50 città sparse per l’ItaIia, ha due obiettivi: celebrare i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi e spingere i ragazzi ad interessarsi delle STE(A)M, le materie scientifiche, non meno affascinanti delle umanistiche.

Scritto da Michele Ferrari, Lorenzo Liberatore, Marco Regazzi, Noemi Sassatelli e Lorenzo Spallino, con la supervisione dello scrittore Manlio Castagna e la consulenza scientifica di Gabriele Falciasecca, “La Ragazza delle Onde” accende un faro contemporaneo sulla incredibile figura di Guglielmo Marconi, il grande inventore della comunicazione senza fili. Uno sguardo giovane e svecchiante, che fa uscire Marconi dai libri di storia e ce lo restituisce non ancora essere ventenne, mentre faceva esperimenti e ricerche nel campo delle onde radio. Ha inventato il wireless, la tecnologia senza fili, la radio, ma la verità è che senza di lui oggi non avremmo il telefono e nemmeno i social. È stato il primo TikToker della storia.

La Ragazza delle Onde, la trama

Il podcast racconta la storia di India, quattordicenne non vedente dopo aver subito un trauma, vittima dell’effetto maligno prodotto da un paio di cuffiette ricevute in regalo da un amico. Gli auricolari sono dotati di un’intelligenza artificiale in grado di capire lo stato d’animo di chi li indossa e indovinare la perfetta playlist da riprodurre in quel momento, ma, al tempo stesso, insinuano nella mente dei giovani l’Onda M, una frequenza siderale negativa con la quale Echoes, società produttrice delle cuffiette Spacebuds, condiziona gli adolescenti per renderli strumentali al proprio volere: dominare il mondo.

Catapultata in una sorta di metaverso, India si ritroverà nella Stanza dei Bachi di Villa Griffone a Sasso Marconi, dove il giovane Guglielmo allestì il suo primo laboratorio. Sarà proprio la voce dell’inventore a guidare India nella battaglia contro Echoes, saranno proprio le tecnologie che Marconi ha contribuito a creare gli strumenti con i quali la ragazza, insieme ai suoi amici Harper e Foxtrot e al suo cane Sierra, tenterà di salvare l’umanità dalla terribile minaccia di Echoes.

La Ragazza delle Onde è il secondo podcast che Radioimmaginaria realizza per RaiPlaySound. Il primo è stato “L’Arco di Chiara”, uscito il 27 Giugno del 2022 che racconta la storia di Chiara Gualzetti, una ragazzina di 15 anni uccisa a coltellate, il 27 giugno 2021 da un coetaneo a Monteveglio, in provincia di Bologna.