Abbiamo intervistato Silvia Rossi, autrice del podcast e già protagonista del progetto editoriale I Trentenni, dedicato proprio ai mitici anni ’90

I mitici anni ’90: quante volte li abbiamo rievocati, rimpianti, paragonati? Quante volte ci siamo chiesti come mai tutto a quel tempo sembrasse più facile, più giusto, più cool? Le stesse domande accomunano tanti millenials, che al tempo erano adolescenti o poco più.

Una di loro ha provato a rispondere: ma non una millenials qualunque, una vera esperta in materia. Lei è Silvia Rossi, che con il progetto editoriale I Trentenni è diventata insieme a Ilaria Sirena e Stefania Rubino un vero punto di riferimento per la generazione dei ragazzi anni 90: fra blog, sketch comedy, libri e pagine social, Silvia ha cercato di immortalare e comprendere la bellezza di quegli anni.

Ora aggiunge un nuovo tassello a questo percorso: il podcast “Tribù”, prodotto da VOIS e disponibile su tutte le piattaforme audio (Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, ecc). Tribù è un viaggio alla scoperta delle voci di chi gli Anni 90 li conosce molto bene, dei protagonisti che li hanno dominati a suon di musica, televisione, mode e costumi e di chi è nato in quegli anni e che ora ne subisce le influenze e il fascino.

Gli ospiti delle prime puntate saranno i Sottotono, iconico gruppo hip hop degli anni 90, Diego Naska giovane esponente del punk rock nato in quegli anni, Daniele Bossari e Francesco Mandelli, tra i più famosi veejay di MTV di quel magico decennio.

E’ la musica il filo conduttore delle diverse tribù raccontate da Silvia: ascoltando il podcast scoprirete (o ricorderete) chi erano gli alternativi, gli zarri, gli emo, gli amanti del brit pop e tanti altri. E vi troverete a chiedervi, come ha fatto Silvia, se i ragazzi di oggi -la famosa Gen Z- hanno più da imparare o più da insegnare alle generazioni che li hanno preceduti.

Lo abbiamo chiesto anche a noi a Silvia Rossi e ne è venuta fuori una simpatica chiacchierata, con uno spoiler in chiusura che farà battere il cuore a tante ex ragazzine degli Anni ’90…!