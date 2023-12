La stagione 4 del podcast di Margherita Devalle si sposta nel quartiere Stadera a Milano e inizia con il botto.

A poche ore dall’uscita, la prima puntata della stagione 4 del podcast FATTY FURBA – Lavoro presso me stessa di Margherita Devalle, con ospite Andrea Delogu, è diventato virale su TikTok con oltre 70.000 visualizzazioni! Il podcast dà voce alle storie di personalità che in Italia e in giro per il mondo sono diventate punto di riferimento per se stesse e per gli altri, senza limite di genere e di età.

La puntata è anche in video. Si può vedere e ascoltare su Spotify, YouTube e sulle principali piattaforme di podcasting.

LEGGI ANCHE: TikTok lancia ‘Aggiungi Brano’: come usare la nuova funzionalità

Quelle di FATTY FURBA sono storie di coraggio, determinazione e fiducia, di coloro che stanno portando un cambiamento nel mondo in cui viviamo. La condivisione delle esperienze degli ospiti del podcast diventa fonte di ispirazione e di motivazione per gli ascoltatori, accompagnandoli nei loro percorsi di crescita e realizzazione personale, nel segno di un futuro più inclusivo, empatico e sostenibile per tutti.

Andrea Delogu a Fatty Furba: fra cinepanettoni, Sud America e la dislessia

La protagonista di questa puntata è Andrea Delogu, straordinaria conduttrice, scrittrice e attrice, attualmente in tour nei teatri con il suo spettacolo “40 e sto”, che si racconta in una chiacchierata senza filtri con Margherita Devalle. In questo episodio, girato nel nuovo salotto colorato a led di Fatty Furba, si passa dal suo passato da vocalist, fino ad arrivare alla sua infanzia vissuta a San Patrignano, insieme ai suoi genitori, ai lavori in radio e tv e al suo attuale successo. Nella chiacchierata ci sono alcune chicche inedite, come un disco pubblicato in Sud America negli anni 2000 e una Delogu superstar nelle Filippine grazie a un cinepanettone. Un racconto spensierato e aperto con spunti di riflessione sul mondo della donna, la televisione, la dislessia, gli haters.

Questa nuova stagione porta con sé una importante novità: per la prima volta è anche in video!

Il podcast FATTY FURBA arriva ad un momento di svolta: gli ascoltatori avranno la possibilità di immergersi totalmente nel mondo Fatty Furba vivendo le conversazioni in maniera più immersiva.

Fatty Furba, non un soprannome ma uno stile di vita

Fantastudio, hub creativo al femminile nel quartiere Stadera a Milano, diventa la nuova casa di FATTY FURBA – Lavoro presso me stessa stagione4: scelta questa non casuale ma dettata dalla condivisione di valori come l’inclusione, la body positivity, l’empowerment femminile e la valorizzazione del quartiere che caratterizzano FATTY FURBA.

Con Margherita Devalle (scrittura, conduzione, audio editor) hanno collaborato Margherita Mazzera (Project Manager), Giulia Trimarchi (Video Editor), Irene Guastella (Photo), Carolina Amoretti (Fantastudio/Fantabody Owner), Francesco Sacco (Audio Sigla), Carola Nava (Logo).

«Fatty Furba” non è solo un soprannome, è uno stile di vita. È la capacità di arrangiarsi e di trovare sempre una soluzione, indipendentemente dalle difficoltà della situazione – afferma Margherita Devalle – È un omaggio alle personalità della mia famiglia che incarnano questo spirito. Fatty Furba è mia nonna, che faceva quattro lavori per mantenere la famiglia e la cui forza e determinazione erano d’ispirazione per tutti ma lo è anche mia madre, che ha iniziato a lavorare all’età di quattordici anni per prendersi cura dei fratelli a causa dell’assenza del padre. Nei momenti di difficoltà, lo spirito di “Fatty Furba” può servire come faro di speranza e ispirazione. Ci ricorda che siamo in grado di superare qualsiasi sfida, per quanto scoraggiante possa sembrare. È una chiamata all’azione, un promemoria per rimanere forti e perseverare di fronte alle avversità».