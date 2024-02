Dopo l’incredibile successo di Elisa True Crime, la youtuber e podcaster Elisa De Marco è tornata con unan nuova serie dove racconta i delitti meno conosciuti

Disponibile da oggi su OnePodcast e su tutte le piattaforme di streaming audio il nuovo attesissimo caso della serie podcast di Elisa De Marco alias Elisa True Crime, “Delitti Invisibili – I crimini della porta accanto”, prodotta da OnePodcast, che a gennaio 2024 ha debuttato al primo posto nelle classifiche, confermando il successo della podcaster più ascoltata d’Italia, l’unica ad aver mai avuto due titoli nella TOP3 contemporaneamente.

Delitti Invisibili, la storia di Guerrina e Padre Gratien

Al centro del nuovo Delitto Invisibile, dal titolo“Guerrina e Padre Gratien, un amore pericoloso”, Elisa ripercorre, in tre episodi inediti arricchiti da importanti testimonianze ed estratti audio, la storia della misteriosa scomparsa di Guerrina Piscaglia e la sua pericolosa intesa con il parroco congolese anticonformista da poco arrivato nel suo paese, Padre Gratien. Una tragica vicenda avvenuta nel 2014 e consumata a Ca’ Raffaello, una piccola cittadina in provincia di Arezzo nell’appennino tosco-romagnolo, dove il corpo della donna non è mai stato rinvenuto, ma strani atteggiamenti e il ritrovamento di messaggi sospetti hanno condotto le indagini verso una pista inaspettata che deve fare i conti con falsi avvistamenti e depistaggi.

Nella nuova serie Elisa De Marco racconta casi italiani poco conosciuti, consumati nel silenzio delle nostre province, «storie che forse non avete mai sentito prima. Insieme a protagonisti e testimoni, vi racconto alcuni degli oscuri segreti di un’Italia che non conoscete». Enigmi, omicidi e sparizioni che sono passati spesso inosservati sui media o che, con il tempo, sono finiti nel dimenticatoio.

Per la prima volta, Elisanon è la sola a raccontare le vicende: insieme a lei alcune delle voci dei protagonisti, testimonianze e contributi esclusivi per portare alla luce storie nascoste di crimini italiani, nella sua prima serie originale, ideata scritta e pensata per il formato podcast. «Sembrano tutte cittadine tranquille, sembrano tutte persone comuni, fino a quando il mistero non le avvolge e cambia ogni cosa. Tra silenzi, indizi da decifrare e verità nascoste si sono consumati omicidi che continuano a sollevare domande» racconta Elisa nel trailer del nuovo podcast.

I crimini della porta accanto raccontati da Elisa True Crime

Ogni mese 3 puntate che approfondiscono un caso specifico, arricchite da tante testimonianze.

“Delitti Invisibili – I crimini della porta accanto”, è un podcast di Elisa De Marco, aka Elisa True Crime, scritto con Ettore Mengozzi e prodotto da OnePodcast. Musiche, montaggio e sound design Riccardo Garifo; coordinamento e cura editoriale Valeria Dalcore e Marco Maisano: supervisione tecnica Gabriele Rosi; responsabile produzione Denny Stucchi. Il secondo episodio è disponibile sull’app di OnePodcast e su tutte le principali piattaforme di streaming audio (Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast).