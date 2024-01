Le autrici parlano del sesso dal punto di vista delle donne, del ruolo educativo delle maestre e dell’emancipazione femminile: tutto a partire dalla trilogia di Elena Ferrante.

Dal 24 gennaio, in esclusiva su Storytel Italia, torna con tre nuovi episodi il podcast Le parole di Lila e Lenù: dal corpo sessuato, al tema del consenso e delle molestie; dalla violenza affettiva, fisica, familiare, di linguaggio al ruolo educativo delle maestre, sono queste le tematiche al centro delle tre nuove puntate del podcast, dove Carolina Capria e Silvia Grasso continuano a ridiscutere dei grandi temi dell’ ”Amica Geniale” di Elena Ferrante.

Dopo aver affrontato nelle prime sei puntate i punti chiave sui quali il movimento femminista riflette e che permettono di comprendere gli aspetti più profondi dell’opera di Ferrante, Capria e Grasso tornano ad approfondire ed indagare nuove sfaccettature di questo grandissimo caso letterario italiano.

Le parole di Lila e Lenù, dal podcast al quiz

Le parole di Lila e Lenù è uno dei podcast Storytel Italia tra i più apprezzati del 2023: per festeggiare l’uscita delle nuove puntate – lunedì 29 gennaio, alle ore 19.00 presso la libreria La Scatola Lilla (Milano, via Privata della Braida 5) – si terrà Chi vuol essere Ferrantiano?. Il primo grande quiz sull’opera di Ferrante, ideato dalle autrici del podcast. Un gioco a squadre per le vere appassionate e i veri appassionati della storia di Lila e Lenù.

Le tre nuove puntate del podcast

Episodio 7 – Corpo sessuale

In tutta la produzione di Elena Ferrante e, in particolare, ne L’amica Geniale il linguaggio utilizzato per descrivere il sesso risulta reale, non filtrato e per questo spesso disturbante. Il modo che ha Ferrante di raccontare il sesso, la sessualità e i corpi di uomini e di donne, è molto lontano dalla rappresentazione canonica letteraria, anche perché tiene conto del punto di vista femminile. La discussione relativa al sesso e alla sessualità ci porterà anche ad affrontare un tema estremamente attuale e complesso: il consenso.

Episodio 8 – Violenze invisibili

Nel rione Luzzatti, il luogo dove nascono e crescono Lila e Lenù, la violenza sembra essere il codice comportamentale più diffuso che regola le relazioni tra uomini e donne. Ma la violenza non è soltanto quella fisica esercitata dagli uomini e subita dalle donne per perpetuare le disuguaglianze tra i sessi e il potere della cultura patriarcale, ma è anche un linguaggio, una manifestazione spesso invisibile che si annida nei luoghi pensati come i più sicuri: le nostre famiglie e le nostre case.

Episodio 9 – Maestre

La maestra Oliviero ha un ruolo fondamentale nella formazione di Lenù e per motivi differenti, nella crescita di Lila. Quando un uomo raggiunge un importante traguardo è solito ringraziare i grandi maestri che gli hanno permesso di diventare quello che è, ma molto raramente si verifica una situazione analoga, in cui è una donna a omaggiare le grandi maestre che hanno illuminato il suo percorso. Questo episodio partirà dalla differenza tra la figura del maestro e quella della maestra e si concentrerà sui molteplici modi in cui le maestre possono influenzare la vita delle donne. Vorremmo concludere con un un augurio ma anche una traccia da seguire: è possibile diventare maestre di noi stesse.