Chiacchierate fra uomini con tanti ospiti: il pornoattore Max Felicitas, il comico Eleazaro Rossi, la coppia

di creator Papà per scelta, il rapper Junior Cally e la Medaglia d’Oro nel nuoto artistico Giorgio Minisini.

Torna con i nuovi attesissimi episodi l’originale racconto del podcast di grande successo Cazzi Nostri – Cose tra maschi di Diego Passoni e dell’urologo Nicola Macchione, prodotto da OnePodcast e disponibile con la prima puntata dal 12 febbraio su tutte le principali piattaforme di streaming audio.

Tanti nuovi ospiti sono pronti a mettersi a nudo con Diego e Nicola parlando in libertà di salute e prevenzione, sessualità e relazioni, domande e argomenti tabù riguardanti il proprio organo sessuale, e ancora pregiudizi consolidati e falsi miti da superare. Una serie di chiacchierate “tra simili”, capaci di restituire il racconto di una mascolinità contemporanea, lontana da quegli stereotipi che per troppo tempo hanno influenzato l’identità del maschio lasciandolo solo con le proprie frustrazioni, i propri dubbi e le proprie ansie da prestazione.

Cazzi nostri, gli ospiti confermati

Tra gli ospiti già confermati per la nuova attesissima stagione: il pornoattore Max Felicitas – ospite della prima puntata – per parlare della sua pornografia amatoriale, ironica, quasi romantica, e di come la finzione del porno tradizionale influenzi la percezione del sesso nella vita reale, soprattutto nelle nuove generazioni; il comico Eleazaro Rossi, per affrontare il legame tra sesso e ironia e se sia possibile immaginare una comicità femminista; la coppia di creator Papà per scelta, per dialogare su come cambi la vita sessuale di coppia quando arrivano i figli, tra discorsi in codice e privacy ridotta, ma anche di come affrontare le prime domande dei bambini sul sesso, alle quali ogni neogenitore prima o poi sarà sottoposto; e ancora, il rapper Junior Cally con cui si parlerà di dipendenza dal sesso, e laMedaglia d’Oro nel nuoto artistico Giorgio Minisini, per una riflessione su sport e stereotipi di genere.

Tra esperienze personali, aneddoti divertenti, curiosità dal mondo scientifico e consigli medici di un vero esperto, Diego Passoni e Nicola Macchione tornano a far parlare i maschi delle loro “pistole”, in una serie di confronti che svelano la complessità del rapporto degli uomini con il loro pene, le questioni socio-culturali e identitarie che vi sottendono e i vantaggi psico-fisici di un approccio più aperto, consapevole e libero. Nella prima stagione, sempre disponibile su tutte le piattaforme, ha visto ospiti Max Pezzali, J-Ax, Tommaso Zorzi, Cristian Brocchi, Francesco Mandelli e molti altri,affrontando numerose tematiche come la circoncisione, il condom, la prevenzione per prostata e testicoli, le dimensioni del pene, la cilecca e l’eiaculazione.