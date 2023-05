Disponibili su tutte le piattaforme di streaming le prime 5 puntate in formato podcast con Davide Simonetta, Paola Zukar, Matteo Fedeli, Federica Abbate ed Enzo Mazza

Un podcast che parla di musica, ma non dal punto di vista dei cantanti o dei fan, ma degli addetti ai lavori: questo è in sintesi BIZ, il podcast di Max Brigante, prodotto da Dopcast. Parlare di musica in modo diverso dal solito è proprio lo scopo finale del progetto: BIZ, si legge nella presentazione, “è il corridoio di una casa discografica, il backstage di un concerto, l’analisi di una strategia e l’ansia per la classifica”

Un modo per aprire uno spiraglio su aspetti che sono noti solo a chi lavora dietro le quinte: dal funzionamento di una casa discografica al management artistico, dai numeri di mercato ai meccanismi che regolano il diritto d’autore, dalla genesi dei grandi successi al processo creativo di una canzone, dai ruoli dell’industry all’editoria musicale. Sono questi i temi trattati da Max Brigante insieme ai suoi ospiti, 10 professionisti per 10 puntate inedite: le prime 5 sono già disponibili su tutte le piattaforme di streaming in formato podcast, mentre la seconda parte della stagione sarà disponibile ogni venerdì e sabato a partire dal 2 giugno, in digitale e su Radio 105 TV, canale 66 del digitale terrestre.

BIZ, gli ospiti delle puntate già disponibili e di quelle future

Gli ospiti delle prime 5 puntate di BIZ sono Davide Simonetta, tra gli autori, compositori e producer di maggior successo del momento, Paola Zukar, la “signora del rap”, da oltre 20 anni la manager di alcuni dei maggiori artisti in Italia, Matteo Fedeli, direttore generale di SIAE, Federica Abbate, “penna di platino”, una delle autrici più talentuose del panorama musicale italiano, ed Enzo Mazza, CEO di FIMI, la Federazione Industria Musicale Italiana.

I protagonisti della seconda parte di BIZ, altre 5 puntate con altrettanti ospiti, saranno invece Alessandro Massara, presidente di Universal Music Italia, Zef, producer multiplatino, Giampiero Di Carlo, CEO di Rockol, Luca Daher, managing director di Believe Italia, e Klaus Bonoldi, A&R Director di Universal Music Publishing.

BIZ è disponibile ogni venerdìin formato podcast alle 12:00 su tutte le piattaforme di streaming e ogni sabato in formato vodcast alle 14:30 su Radio 105 TV, canale 66 del digitale terrestre.

I contenuti sono stati sviluppati in collaborazione con Rockol.