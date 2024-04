Arriva su Sky Crime la docuserie che racconta la criminalità in Italia tra gli Anni Settanta e Novanta. Guarda la clip in esclusiva.

Sky propone una nuova produzione originale, in esclusiva dal 17 aprile ogni mercoledì dalle 22:00 su Sky Crime e su NOW e in contemporanea su Sky Documentaries. Si tratta di Bande criminali italiane, dedicata a quattro organizzazioni criminali italiane di cui si raccontano violenze, disprezzo per la società, idee folli e deliri di onnipotenza.

Foto da Ufficio Stampa

Tra gli Anni Settanta del secolo scorso e la fine dei Novanta, pericolose organizzazioni criminali hanno seminato il terrore in tutta Italia con ferocia inaudita. Con le loro ‘imprese’, infatti, hanno terrorizzato intere città, muovendosi senza freno. Dal clan dei marsigliesi alla banda di via Padova passando per quella della Comasina fino ad arrivare alla banda dell’Arancia Meccanica, le loro storie hanno parecchi punti in comune.

Tra fughe, adolescenze difficili, famiglie disgregate, brama di soldi, lusso e donne, per tutti la via per raggiungere i loro scopi fu solo una: il terrore delle armi. La docu-serie si compone di quattro episodi, prodotti daStand By Me per A+E Networks Italia.A cura di Lorenzo De Alexandris; Capo Progetto Nunzia Scala e scritto da Daniele Titta, Bianca Rondolino, Antonio Plescia. Produttore Esecutivo, Fabrizio Forner, regia di Claudio Pisano.

Bande criminali italiane è anche una serie podcast prodotta daVOIS e A+E Networks Italia, disponibile all’interno di Sky Crime Podcast dall’11 aprile sulle principali piattaforme.

Foto da Ufficio Stampa