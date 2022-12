Spotify Wrapped 2022: ecco gli artisti e i brani più ascoltati dell’anno

Da Bad Bunny e Harry Styles a Sfera Ebbasta e Mahmood & BLANCO: ecco gli ascolti dell’anno con ‘Spotify Wrapped’.

Dopo Apple Music, arrivano le classifiche annuali di Spotify che a livello globale vede imporsi, per il terzo anno consecutivo, il portoricano Bad Bunny con oltre 17 miliardi di stream. L’artista mette a segno un record storico che attesta il successo senza confini della musica latina. Per celebrare questo risultato, per tutti i brani di Bad Bunny sulla piattaforma, Spotify sostituisce il proprio cuore verde con l’iconico cuore rosso dell’artista.

A seguire, sul podio degli artisti più ascoltati al mondo, ci sono Taylor Swift (primadonna della musica mondiale con oltre 11 miliardi di stream) e Drake. Chiudono la rosa dei cinque artisti più ascoltati, The Weeknd e BTS. I Måneskin restano gli artisti italiani più ascoltati all’estero, seguiti dai MEDUZA, Gabry Ponte, Ludovico Einaudi e Kina.

Passando, invece, ai brani, è As It Was di Harry Styles a ottenere il numero più alto di ascolti: oltre 1 miliardo. In seconda e terza posizione, rispettivamente, Heat Waves dei Glass Animals e STAY di The Kid LAROI e Justin Bieber. Ritroviamo ancora Bad Bunny in testa alla classifica album 2022 di Spotify grazie a ‘Un Verano Sin Ti’ che si lascia alle spalle ‘Harry’s House’ di Styles e ‘SOUR’ di Olivia Rodrigo.

Grafica da Ufficio Stampa

Gli ascolti in Italia: Sfera Ebbasta al top, Brividi canzone dell’anno

Il 2022 è l’anno delle conferme anche in Italia, dove per il secondo anno consecutivo Sfera Ebbasta è l’artista più ascoltato. Seguono, sul podio, Lazza e thasup quindi, a un passo dai medagliati, BLANCO e Mararcash. Tra le artiste femminili, invece, svetta Madame, all’ottavo posto nella Top Ten generale.

Il brano che si porta a casa la medaglia d’oro 2022 è Brividi di Mahmood e BLANCO che batte ogni record sulla piattaforma. In seconda e terzaposizione troviamo Shakerando di Rhove e La coda del diavolo di Rkomi & Elodie. L’album con il maggior numero di stream è, invece, ‘SIRIO’ di Lazza seguito da ‘TAXI DRIVER’ di Rkomi e ‘Blu Celeste’ di BLANCO. Hot Hits Italia è di nuovo la playlist italiana più ascoltata su Spotify.

Grafica da Ufficio Stampa Grafica da Ufficio Stampa

LEGGI ANCHE: — Instafest, crea il tuo festival musicale con gli ascolti Spotify

Spotify Wrapped 2022 Top List

Global

Gli artisti più ascoltati

Le artiste più ascoltate

Artisti italiani più ascoltati all’estero

Le canzoni più ascoltate

Gli album più ascoltati

Grafica da Newsroom Spotify

Italia

Artisti più ascoltati in Italia

Artiste donna più ascoltate in Italia

Le canzoni più ascoltate

Gli album più ascoltati

Grafiche da Ufficio Stampa e Press Kit Spotify