Spotify Wrapped su Roblox, le canzoni e gli artisti più ascoltati dai gamer

Spotify, primo brand di streaming audio ad approdare su Roblox, porta Wrapped nel metaverso: ecco gli artisti e i brani più ascoltati dai gamer.

Primo brand di streaming audio ad approdare su Roblox, Spotify porta Wrapped 2022 nel metaverso con la Spotify Island su Roblox. Definita come “destinazione digitale ultraterrena per l’audio”, è lo spazio in cui fan e artisti di tutto il mondo possono accedere nel metaverso. Per l’occasione, la Spotify Island si trasforma, arricchita di missioni, giochi e merchandising ispirati a Wrapped.

Una volta sull’isola, tutti i giocatori potranno, per esempio, scattarsi una foto con dodici tra gli artisti più amati. Tra loro, Bizarrap, Calvin Harris, Miranda Lambert, Stray Kids, SUNMI e Tove Lo. Ma in questi mesi, con Roblox, Spotify ha consolidato il legame tra videogiochi e musica che non manca di accompagnare i gamer nelle azioni di gioco. L’ascolto della playlist perfetta, infatti, gioca un ruolo fondamentale nell’esperienza di gaming, che si tratti di placide esplorazioni in mondi sconosciuti o di momenti adrenalinici.

Grafica Spotify

E poteva mancare una classifica ad hoc, dedicata agli artisti e le canzoni su Spotify che hanno fatto da colonna sonora ai videogiocatori italiani nel corso del 2022? Ecco le Top 10 ufficiali:

Artisti più ascoltati sulle console nel mondo

Artisti più ascoltati sulle console in Italia

Canzoni più ascoltate sulle console nel mondo

Canzoni più ascoltate sulle console in Italia

Grafiche da Ufficio Stampa Spotify