Wrapped 2022, come creare il tuo best of dell’anno su Spotify

Come da tradizione, Spotify ha reso disponibile la funzione in-app che permette di scoprire e condividere gli ascolti degli ultimi dodici mesi.

È forse uno dei momenti più attesi dell’anno, e lo dimostrano le condivisioni virali sui profili social fin dalle prime ore. Finalmente Spotify ha reso disponibile l’esperienza in-app per scoprire i brani più ascoltati degli ultimi dodici mesi e gli artisti più amati. La piattaforma ha, infatti, lanciato Spotify Wrapped 2022 per creare e condividere la musica e i podcast che hanno fatto compagnia durante l’anno ai 456 milioni di ascoltatori in tutto il mondo.

Accessibile direttamente dall’ultimo aggiornamento dell’applicazione (iOS e Android), l’experience personalizzata Wrapped mostra le abitudini dell’anno che sta per finire. Brani, artisti, generi musicali, podcast consumati così come minuti trascorsi con le cuffie nelle orecchie. Il best of 2022 regala anche diverse novità, tra cui la feature dedicata alla Personalità Musicale. Ispirataai più comuni test psicologici, permette ai fan di scoprire la propria identità di ascoltatore tra sedici diversi profili.

Grafica da Ufficio Stampa

Inoltre, con Audio Day l’utente può conoscere l’evoluzione dei suoi gusti musicali nell’arco della stessa giornata. E ancora, Spotify ha ampliato le opzioni di condivisione delle card Wrapped che possono essere inviate anche via WhatsApp e Line. In più, si può sbloccare un filtro Snapchat personalizzato, sono disponibili outfit speciali per i Bitmoji e ci si può divertire con GIF personalizzate su GIPHY.

LEGGI ANCHE: — Instafest, crea il tuo festival musicale con gli ascolti Spotify

In questo 2022 Spotify Wrapped approda nel Metaverso con la Spotify Island, con missioni, giochi e merchandising virtuale. Infine, sono oltre 40mila gli artisti che hanno affidato alla piattaforma un video esclusivo per gli ascoltatori più fedeli. I top fan visualizzeranno un video personalizzato con un messaggio di ringraziamento di alcuni dei loro migliori artisti nel 2022. Ogni video, inoltre, sarà accompagnato dalla canzone più ascoltata dall’utente durante l’anno.

Grafiche da Ufficio Stampa e Press Kit Spotify