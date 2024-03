Pronti ad affrontare il tour sold out nei palasport, i Pinguini Tattici Nucleari annunciano il ritorno negli stadi per l’estate 2025: ecco le date.

Alla vigilia del tour nei palasport con 33 concerti sold out dal 3 aprile al 19 maggio 2024, i Pinguini Tattici Nucleari annunciano il ritorno negli stadi. La band, infatti, sarà nuovamente sui palchi nel corso dell’estate 2025 con Hello World Tour Stadi 2025, al via da Reggio Emilia. Nove le prime date annunciate, dopo l’incredibile debutto che ha reso il 2023 l’anno d’oro della band. Non solo, infatti, i PTN hanno dominato le classifiche ma hanno anche incassato oltre un milione di biglietti venduti.

Locandina da Ufficio Stampa

Queste le date del nuovo tour 2025 (Magellano Concerti)

07 giugno 2025 – Reggio Emilia RCF Arena (Campovolo)

RCF Arena (Campovolo) 10 giugno 2025 – Milano STADIO SAN SIRO

STADIO SAN SIRO 11 giugno 2025 – Milano STADIO SAN SIRO

STADIO SAN SIRO 14 giugno 2025 – Treviso ARENA DELLA MARCA

ARENA DELLA MARCA 17 giugno 2025 – Torino STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO

STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO 21 giugno 2025 – Ancona STADIO DEL CONERO

STADIO DEL CONERO 25 giugno 2025 – Firenze VISARNO ARENA

VISARNO ARENA 28 giugno 2025 – Napoli STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA

STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA 04 luglio 2025 – Roma STADIO OLIMPICO

Le prevendite dei biglietti sono disponibili dalle ore 10 di mercoledì 27 marzo sui circuiti TicketOne.

Intanto, dal 3 aprile i Pinguini Tattici Nucleari saranno in viaggio lungo la penisola con il Non perdiamoci mica di vista \ Fake news Indoor Tour – Palasport 2024. La tournée rappresenta il proseguo, in una versione più intima e confidenziale, del tour estivo ed è già sold out. Riccardo, Elio, Nicola, Simone, Matteo e Lorenzo tornano, così, ad abbracciare il loro pubblico nei palasport, per continuare a raccontare la storia di una giovane band che negli anni ha saputo alternare grandi hit a brani cantautorali.

Foto di Adriana Tedeschi da Ufficio Stampa