Venerdì 10 maggio arriva in digitale ‘quando ci siamo abituati’, terzo singolo della trilogia del nuovo percorso di Albe.

Dopo la partecipazione al Concertone del Primo Maggio a Roma, Albe pubblica il singolo quando ci siamo abituati (Warner Music), punto d’arrivo della trilogia che ha dato vita alla svolta musicale dell’artista. Il racconto – iniziato con quando realizzi che non ti aveva capito e quando ti svolta la giornata – si chiude il 10 maggio con l’ultima traccia (pre-order e pre-save qui).

Cover da Ufficio Stampa

Con questo singolo Albe inaugura la sua estate e anticipa il prossimo progetto discografico che vedrà la luce in autunno. Il mood è fresco e coinvolgente: dopo la chitarra malinconica in apertura, il sound cresce sfociando in un ritornello carico ed esplosivo. Le parole del testo sono spontanee e descrivono cambiamenti, nuove abitudini, persone, luoghi, oggetti e canzoni.

La voglia di sentirsi a casa è il focus di quando ci siamo abituati, quasi una metafora che va oltre la concretezza di un edificio diventando sempre di più una persona. La produzione è affidata anche stavolta ad Alessandro Gemelli, che continua a far parte della direzione artistica del progetto.

Anche l’artwork sottolinea la continuità con i brani precedenti di Albe grazie alla presenza della statua di marmo, già protagonista delle ultime cover. Prima tra gli spalti di uno stadio, poi sotto la pioggia rivolta verso il basso e in un prato di montagna e, ora, in un ascensore affollato.

Foto da Ufficio Stampa