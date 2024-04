RAI RADIO2, BigMama a “No Women No Music”: “Quando ero piccola mi vergognavo di parlare delle violenze che subivo, ma l’esempio di altre donne mi ha aiutato. Parlarne è necessario, insieme facciamo rete per il cambiamento”.

È stata una serata all’insegna della grande musica dal vivo e molto di più “NO WOMEN NO MUSIC” su Rai Radio2 con BigMama e l’Orchestra Olimpia e con la partecipazione di Vinicio Marchioni, in collaborazione con Pesaro 2024 – Capitale italiana della cultura e Una Nessuna Centomila, presentata da Gino Castaldo.

Un evento per ribadire l’impegno di Rai Radio2 – che ha unito sullo stesso palco diversi mondi artistici – e quello di tutti i protagonisti nel combattere le discriminazioni e promuovere un messaggio di accettazione e inclusione, tra inedite e sorprendenti contaminazioni musicali sulle note delle hit della rapper avellinese e canzoni dal repertorio contemporaneo internazionale.

BigMama a Radio2: “Che bella la sinergia fra donne”

“La sinergia tra le donne è la cosa che preferisco in assoluto”, ha raccontato BigMama a proposito della collaborazione con l’Orchestra Olimpia fondata a Pesaro dalla direttrice artistica Roberta Pandolfi e dalla direttrice musicale Francesca Perrotta. “Qualcosa sta cambiando, basti pensare che quando ero piccola provavo molta vergogna nel parlare delle violenze che subivo, violenze di tutte le tipologie. Ora non ho più paura. Non sono la prima, le persone che ne hanno parlato prima di me mi hanno aiutata tanto, perché la rappresentazione serve più di ogni altra cosa”, ha detto la cantante.

“La nostra è una formazione sinfonica composta interamente da donne, un cammino nato cinque anni fa e che non si è più fermato“, hanno aggiunto Roberta Pandolfi e Francesca Perrotta. “Per No Women No Music abbiamo scelto BigMama perché spacca, e l’abbiamo sempre seguita con interesse per le cose che scrive e il messaggio che porta. A noi piace fare rete, creare empowerment. Una Nessuna Centomila è una realtà che ci ispira e a cui guardiamo con rispetto, ed è bello e sacrosanto vedere donne e uomini perseguire questi obiettivi, perché il cambiamento è per entrambi.”

Vinicio Marchioni: “Noi uomini dobbiamo cambiare”

“Quelli che devono cambiare siamo noi uomini, da tanti punti di vista”, ha fatto eco l’attore Vinicio Marchioni, membro del laboratorio di UNC, che nel corso della serata ha interpretato alcune letture da “Anche questo è femminismo” di Lorenzo Gasparrini. “Si fa iniziando dalle nostre case, soprattutto per le proprie figlie e per i più piccoli, per cercare di estirpare questa mentalità che ci hanno inculcato. Bisogna supportare le case d’accoglienza per rendere più indipendenti possibile le donne che hanno subito una violenza e che stanno cercando di trovare una scappatoia”.

BigMama entra nel Laboratorio di Una Nessuna Centomila

Durante la diretta è intervenuta attraverso un video messaggio anche Fiorella Mannoia, Presidente onoraria di Una Nessuna Centomila per dare il benvenuto a BigMama all’interno del laboratorio artistico della Fondazione: “Il tuo impegno contro il bullismo e la violenza di genere, sei una delle poche rapper donna e per noi è un privilegio e un piacere. Faremo tante cose insieme”, ha commentato con entusiasmo. E proprio tra le prossime iniziative in programma, BigMama sarà tra le protagoniste, il 4 e 5 maggio, di “UNA NESSUNA CENTOMILA – IN ARENA“, l’appuntamento con le grandi voci della musica italiana insieme contro la violenza sulle donne che sarà seguito e trasmesso anche da Rai Radio2.

“Mettere insieme l’Orchestra Olimpia e BigMama è stato un sogno”, ha detto la Direttrice di Rai Radio2 Simona Sala al termine della serata, “con Giulia Minoli di Una Nessuna Centomila e l’Orchestra Olimpia che ho conosciuto con il Sindaco Matteo Ricci per Pesaro Città della Cultura 2024, di cui Radio2 è media partner. Fare rete, come è stato detto stasera, è mettere insieme molti mondi diversi, come abbiamo fatto noi con pop, rap e musica sinfonica”.