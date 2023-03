Esce il 31 marzo ‘Me’, il progetto che segna il debutto da solista di Jisoo delle BlackPink: l’album è già da record.

Dal 31 marzo è finalmente disponibile Me, il debutto da solista di Jisoo delle BLACKPINK (via YG Entertainment/Interscope Records). L’album, che comprende due singoli ed è stato anticipato dal primo estratto 꽃(FLOWER), ha totalizzato la cifra record di oltre 500mila pre-ordini in soli 2 giorni. Il videoclip del brano, dalle atmosfere floreali, ha abbattuto il muro delle 12 milioni di views in appena 4 ore dalla pubblicazione.

Un successo preannunciato dai numeri incredibili ottenuti dai vari teaser pubblicati sui social dell’artista, che conta oltre 70 milioni di followers solo su Instagram, e su quelli delle Blackpink. Il teaser trailer del progetto ha totalizzato oltre 17,5 milioni di views su Youtube.

Nonostante Jisoo sia nel bel mezzo di un tour mondiale kolossal con le BLACKPINK, la superstar e la YG Entertainment hanno trovato il modo di pubblicare il progetto. E trasformare la sua uscita in un vero e proprio evento. Sul primo singolo, Flower, un rappresentate della YG ha affermato: «Le persone avranno finalmente modo di vedere il nuovo colore musicale di Jisoo e un lato mai mostrato prima».

Me è disponibile anche in formato fisico (oltre che in digitale) in versione BOX Black e RED Edition con CD+photobook di 88 pagine+ Selfie Photocard (1 di 4) + Random Polaroid (1 di 4) + Paper Lyrics + segnalibro + Doppio Poster. I prodotti possono essere acquistati sullo Shop Universal.