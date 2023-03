Parigi, Bruxelles, Francoforte e Zurigo: Marco Mengoni annuncia quattro live in Europa prima della finale di Eurovision.

Il 2023 per Marco Mengoni sarà all’insegna dell’Europa: il vincitore di Sanremo 2023 ha infatti annunciato ad aprile un inedito live in quattro importanti città europee. Mengoni sarà il 24 aprile a Parigi, il 25 aprile a Bruxelles, il 27 aprile a Francoforte e il 29 aprile a Zurigo, per poi approdare a Liverpool il 13 maggio per la finale dell’Eurovision Song Contest 2023.

Una serie di show unici che si aggiungono alle date – già annunciate – nei principali stadi italiani quest’estate. I biglietti saranno disponibili dalle ore 10.00 di venerdì 24 marzo qui.

Parigi – 24 aprile (La Cigale)

Bruxelles – 25 aprile (Ancienne Belgique)

Francoforte – 27 aprile (Batschkapp)

Zurigo – 29 aprile (Komplex 457)

Il tour è organizzato e prodotto da Live Nation. I biglietti per la data al Circo Massimo e per le date di Bibione, Padova e Torino sono disponibili su www.ticketone.it, www.ticketmaster.it, www.vivaticket.com. Radio Italia è la radio partner del tour.

Marco Mengoni – attualmente impegnato in studio per la realizzazione del prossimo disco in uscita prima dell’estate – è pronto a rappresentare l’Italia con Due Vite al prossimo Eurovision Song Contest 2023, brano che continua ad essere tra i più amati del pubblico ad oltre un mese dalla vittoria alla 73esima edizione del Festival di Sanremo.

