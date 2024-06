Giovane fenomeno del pianoforte, vincitore assoluto di LAZIOSound 2023, esce con il primo album “A Beethoven Triptych”

Il 14 giugno è uscito “A Beethoven Triptych“, il primo album di Lorenzo Luiselli, giovane prodigio del pianoforte, vincitore assoluto di LAZIOSound 2023 e nella categoria “I Love Mozart”. A soli 16 anni, Luiselli debutta con un’opera dedicata al grande compositore tedesco Beethoven, realizzata con l’appoggio dei professionisti che lo hanno seguito durante il concorso promosso dalla Regione Lazio.

Lorenzo Luiselli, dopo la vittoria del LAZIOSound è lanciatissimo

La partecipazione a LAZIOSound ha rappresentato una pietra miliare per Luiselli, che a soli 15 anni ha incantato pubblico e giuria con l’esecuzione di opere impegnative come l’Opera 27 n. 1. L’album comprende dieci tracce che riflettono fantasia, libertà e amore, emozioni profonde che il giovane artista romano ha saputo catturare con grande maturità.

Luiselli descrive il suo album come un viaggio emozionale attraverso tre sonate di Beethoven: l’Opera 27 n. 1 in Mi bemolle maggiore e l’Opera 27 n. 2 in Do diesis minore, nota come “Sonata al chiaro di luna”, entrambe caratterizzate da una libertà compositiva che anticipa lo stile romantico; e l’Opera 81a in Mi bemolle maggiore, che esplora il tema della separazione e del ricongiungimento con una persona cara, sentimenti che Luiselli ha cercato di trasmettere nella sua esecuzione.

Intensità, emozione, libertà: il fenomeno Luiselli omaggia Beethoven

La vittoria a LAZIOSound ha dato a Luiselli una grande visibilità, permettendogli di esibirsi per la prima volta all’estero, a Piano City Madrid 2024. Inoltre, aprirà il festival estivo dell’Accademia Filarmonica Romana il 21 giugno, in occasione della Festa della Musica, con un programma dedicato a Bach, Beethoven e Liszt, i suoi principali ispiratori.

In autunno, Luiselli tornerà a Viterbo (Viterbo, weekend speciale tra il 21 e il 23 giugno: cosa succede in città), città dove ha iniziato il suo percorso musicale e ha trionfato al LAZIOSound 2023. Nato nel 2008, ha mostrato fin da piccolo un forte interesse per la musica classica, iniziando a studiare pianoforte a soli tre anni e mezzo. Attualmente è seguito dal Maestro Sandro De Palma e si è già esibito in numerosi eventi prestigiosi.

Foto via Ufficio Stampa